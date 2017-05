Příslušenství pro dokonalou hru – míče Štěpánek

Aby byla vaše hra úspěšná, vyžaduje samozřejmě talent a nadání pro daný sport a v neposlední řadě také kvalitní vybavení. Tenis patří mezi oblíbené a sledované sporty a každé utkání na amatérské i profesionální úrovni doprovází četná reklama známých spojenců tohoto odvětví. Chcete si také zahrát se špičkovým vybavením a povznést obyčejné pinkání na vysokou úroveň? Vybavte se!

Neslevujte ze svých požadavků

Tenis se neobejde bez propracované rakety, která skvěle padne do ruky a umožní vám využít veškerou sílu k odražení míče. Během tréninků i samotných turnajů se spotřebovává i několik desítek míčů, proto je dobré pořídit si zásobu vysoce kvalitních míčů. Například tenisové míče Štěpánek se vyrábějí za velmi přísně hlídaného výrobního procesu a použití vysoce jakostních materiálů. Dokonalé herní vlastnosti zaručuje prémiová kvalita anglické či thajské vlny. Kromě tradičního žlutého designu jsou míče opatřeny logem samotné firmy.

Nemyslete si ale, že výběr končí u jednoho typu míčů. V nabídce najdete příslušenství pro profesionální hráče i rekreační tenisové hry. Retro balení míčů vás vrátí do dětských let, kdy se pinkalo s jedním míčkem celé léto a on stále držel tvar i vzhled. Chcete-li zůstat věrni moderní značce, která se soustředí na prémiové zboží pro tenisové nadšence, pořiďte si taktéž další vybavení od stejného výrobce a těšte se z propracovaného designu s důrazem na kvalitu zpracování.

Kdo se potí, nehraje!

Zejména komfortní a bezpečnou hru podpoříte vhodnými výrobky. Mezi takové patří bezesporu praktická potítka. O perfektní úchop se postarají tenisové omotávky garantující dokonalé splynutí ruky s rukojetí rakety. Nejen profesionálové by neměli zapomínat na pitný režim a nosit s sebou vždy láhev plnou vhodných nápojů. Pořiďte si také tlumiče vibrací, vaše hra bude povýšena na novou úroveň.