Na to vsadím i poslední pětník!

Hecování, dokazování si, kdo dál dočůrá, sázka na to, komu se podaří sbalit slečnu na baru. Tohle všechno prostě tak nějak patří do každodenního světa mužů, pro něž je výhra nad ostatními chlapy extrémně důležitá. A i když by se zdálo, že na intuici spoléhají spíše ženy, za svým „čuchem“ si stojí více muži. Anebo jsou alespoň ochotnější si na něj vsadit.

Karle, o co že …?

Těžko říct, s čím to souvisí, ale pánové často dospějí do bodu, kdy jim sázení o pivo přestane stačit a namísto dohadování se o tom, kdo zmíněné pivo vypije na ex rychleji, se rozhodnou zhodnotit své – nebudeme si lhát – těžce získané zkušenosti z mnohahodinového sledování nejrůznějších sportovních zápasů a závodů.

Znalost soupisek, slabých a silných stránek jednotlivých mužstev i konkrétních hráčů jsou základními kameny pro kurzové sázení. Pro začátek jsou to sázky na „vlastní“ tým v zápasech, kde je výsledek víceméně jasný. Později, jak kuráž roste, přicházejí sázky i na ta nejzapeklitější utkání, až se přidá celá liga i extraliga. Nakonec si opravdoví profíci poradí i v tak složitém prostředí, jakým je pro běžné sportovní fanoušky například americká NBA.

1x2tip pro srdcové sázkaře

Žádná lidská činnost člověka dlouhodobě netěší, nemůže-li se v ní zlepšovat, sdílet své úspěchy i neúspěchy. Pro kurzové sázkaře je tu proto časopis 1x2tip! Na webové stránce, kde si lze zcela zdarma stáhnout dvě ukázková čísla, nechybí ani blog či možnost přihlásit se k odběru e-booku s názvem „Úspěšné ziskové sázení“.

Časopis a web naplňují i sázkařovu potřebu sdílení. Rozhovory s úspěšnými sázkaři, jejich rady a fígle přijdou vhod nejen začátečníkům, ale užitečné informace v nich zajisté najdou i ostřílení veteráni kurzového sázení. Toto periodikum pro muže, vycházející již pátým rokem, zůstává bezkonkurenční jedničkou na české i slovenské scéně.