Koberec či čalouněná sedačka jako nová? Ne, profesionálně vyčištěná!

Nevíte, kde vám koberec a čalouněnou sedací soupravu vyčistí tak, že bude vypadat a vonět jako nová? My ano!

Správný koberec nejenže interiéru dodá šmrnc a punc elegance, ale také je pohodlný na dotek, perfektním zvukovým i tepelným izolantem, a protože zachycuje prach a drobné nečistoty, tak i ideální podlahovou krytinou pro alergiky. Za splnění jedné podmínky, a to pokud mu věnujete patřičnou péči. Na čalouněné sedací soupravy to platí jakbysmet. Do nich se zase s oblibou po náročném dni zaboříme s oblíbenou knihou, hrnkem čaje či kávy a zapomínáme na dění okolo sebe.

Čistota na prvním místě

Jak koberce, tak i sedačky je v první řadě třeba udržovat v čistotě. Obě je proto třeba pravidelně vysávat. Na trhu najdete spoustu vysavačů, které tento úkol splní na výbornou. Alergici by v každém případě měli vybírat modely s HEPA filtrem, který zachytí i ty nejjemnější částice. Praktické a skladné jsou vysavače tyčové. Nejdůležitějším parametrem při výběru vysavače je ale jeho výkon, který ovlivňuje to, co všechno z koberce vysajete.

Zaměřeno na výkon

Nejvýkonnější vysavače samozřejmě jsou ty profesionální. Ty naštěstí nemusíte používat každý týden. Tzv. hloubkové čištění je doporučované provádět jen občas. Další dobrou zprávou je, že profesionální výkonný čistící stroj si nemusíte rovnou kupovat, stačí si ho vypůjčit. Popřípadě si k sobě domů, nebo do firmy můžete pozvat čistící firmu, která všechny koberce a sedačky vyčistí za vás.

Profesionální čištění

V Brně a okolí se na čištění koberců a čalounění specializuje společnost Simonita, která za tímto účelem používá ty nejvýkonnější technologie a inovace na bázi enzymů, které jako koberec, tak i sedačku vyčistí opravdu důkladně. Speciální enzymatický prostředek koberec dokonce zbaví olejů a mastnoty, takže váš koberec může mít šanci, i když na něm proběhla opravdu divoká party. Podrobný postup čištění koberců najdete na odkazu čištění koberců Brno a postup při čištění čalouněných sedaček na čištění sedaček Brno.