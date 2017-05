Zvolte si zodpovědného přepravce zásilek

Býváte často nespokojeni s přepravou zásilek? Nepřijdou v očekávanou dobu nebo dorazí v poničených krabicích? Od roku 2010 existuje v České republice přepravní služba FOFR, která představuje jednoho z našich největších dopravců. Už jste ji vyzkoušeli?

Jednoduché objednání, spolehlivé dodání

Společnost FOFR se specializuje na přepravu širokého spektra zásilek. Službu můžete objednat po internetu na www.fofr.cz nebo telefonicky. V České republice najdete také 20 poboček, kam můžete osobně přijít a veškeré podrobnosti se zásilkou vyřešit přímo na místě. S odesílatelem i adresátem bude osobně domluvený termín převzetí i doručení balíku. V případě, že nebude adresát zastižen, druhý termín doručení nabízí společnost zdarma.

Přepravu balíků, které nepřekračují stanovené rozměry (2,2 m × 2m × 4m), můžete zajistit expresní službou. Ta zaručuje jejich dodání po České republice do 24 hodin, na Slovensko do 48 hodin a do určitých evropských států od 48 do 120 hodin.

Doprava nebezpečných látek ani nadměrných zásilek není problém

Nebezpečné zboží bývá souhrnně označováno zkratkou ADR. Tyto zásilky musí být speciálně označené a je k nim potřeba připojit dokumenty určené k dopravě nebezpečných látek. V případě potřeby disponuje společnost FOFR specializovanými odborníky, kteří rádi se všemi věcmi týkající se tohoto problému, poradí.

Přepravce FOFR nabízí také dopravu nadměrných zásilek, a to do rozměru 6 m × 2,4 m a maximálního objemu 13,3 m³. Hmotnost 1 kusu nesmí přesáhnout 1500 kg a hmotnost celkové zásilky nesmí být větší než 2000 kg.

Ostatní nabízené služby

Přepravované zásilky jsou pojištěny na 300 000 Kč, ale částku můžete kdykoliv navýšit. Přepravce FOFR vám poradí také s balením zásilek, nebo je pracovníci pro vás sami zabalí. Společnost disponuje i 20 skladovacími prostory, které si můžete pronajmout pro svou soukromou potřebu.