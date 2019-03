Sušené květiny ve vaší domácnosti

Koupit si byt nebo dům ještě nic neznamená. Nikoho neuchvátí prázdné místnosti. Ten pravý domov vytváří věci, které máme rádi a jaké nás obklopují. Nejsou to jen praktické a užitečné předměty, ale také ty pro radost, kam rozhodně spadají květiny.

Pestrá potěšení ve váze

Malé i větší bytové doplňky rádi pořizujeme v oblíbeném stylu. Ať už jde o moderní, vintage, retro nebo jiný, vždy se vše skvěle sladí podle představ majitele. Květiny mají tu výhodu, že je sladíte s úplně vším. Hodí se, kamkoliv si zamanete. Lze je umístit do vázy, do květináče či truhlíku. Nikdy nezklamou. Jestliže vás nebaví se starat o živé květy, prostředí vám zútulní i umělé a sušené květiny. Chalupu nádherně ozdobíte uvázanými kyticemi s aranžmá sušiny. K nejoblíbenějším rostlinám pěstovaným pro sušení náleží levandule. Jdou snadno nakombinovat s ostatními rostlinami. Levandulové vůni nikdo neodolá a zvyknutí na její přítomnost vám nijak neublíží. Dovede totiž povzbudit, uklidnit a dodá sílu. Kousek noste u sebe v kabelce, dejte si ji do šatníku a pod polštář.

Sušení květin vlastními silami

Jakmile se vrhnete na vlastní sušení, musíte si osvojit některá pravidla, aby nezměnily květy a byliny barvu a neopadaly. Obstarejte si tmavé a suché místo, kde nechybí dost vzdušnosti. Ano, sušení květin není zase tolik složité, ale ne každý má na podobné činnosti dostatek trpělivosti a času. Navíc, některé dekorace potřebují speciální druhy a vy nemůžete zasadit úplně všechno. Naštěstí existují obchody, kde si obstaráte všechno potřebné a poté okouzlíte jedinečným dílem z květin. Sušené květiny – velkoobchod nabízí dostatečně široký výběr ze sušiny africké, australské, čínské a indické. Obrázek vám napoví, jak příslušný druh vypadá, a vy jen popřemýšlíte, jestli je to skutečně ono, co momentálně využijete ke zkrášlení příbytku.