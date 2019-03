Vyzrajte na zloděje aut pomocí kvalitního zabezpečení!

Ať už jste si pořídili zbrusu nové auto, nebo jste majiteli staršího vozidla, pokud o něj nechcete přijít (potažmo chcete co nejvíce ztížit zlodějům práci), měli byste zajistit kvalitní zabezpečení. A to zvláště v případě, že nemáte možnost garáže a parkujete na ulici. Jaké jsou vaše možnosti?

· Mechanické uzamčení

S mechanickými zámky můžete jednoduše zablokovat určité součásti automobilu, které jsou klíčové v jeho chodu. Auto se tak stane nepojízdné, dokud se zámek znovu neodemkne. V minulosti se často zamykal volant nebo pedály, nejúčinnější však je, pokud je zámek spojen přímo s karoserií automobilu. Doporučuje se tak mechanický zámek umístit např. na spojku nebo na řadicí páku.

· GPS lokátor

Moderní způsob zabezpečení vozidla, který vám umožní mít vůz stále pod dohledem – to je alarm na bázi GPS lokátoru. Pokud alarm odhalí neoprávněnou manipulaci s vozem či vniknutí do něj, ihned informuje bezpečnostní agenturu, která se incidentem zabývá. Majitel je zároveň o záležitosti zpraven pomocí mobilního telefonu. Velkou výhodou je také to, že auto lze díky lokátoru sledovat na dálku a rychle tak odhalit pachatele i polohu odcizeného vozu. I když je toto řešení finančně náročnější, v případě že vlastníte nový či drahý automobil, určitě se vyplatí.

· Elektronické systémy

Jestliže jste majiteli nového moderního vozu, je pravděpodobné, že imobilizér již máte zahrnutý ve výbavě. Pokud ne, toto šikovné zabezpečení se dá jednoduše nainstalovat. Jak funguje? Imobilizér při uzamčení vozidla rozpojí elektrický obvod – tím pádem nelze nastartovat motor a auto je nepojízdné. Ke každému imobilizéru je také ovladač, který je součástí autoklíče. Pokud auto odemknete, obvody se zase spojí a auto je připravené na jízdu. V případě, že se však do vozidla dostane zloděj bez autorizačního ovladače, bezpečnostní systém nechá obvody rozpojené.

· Autoalarmy

Úkolem autoalarmu je hlasitým zvukem odradit zloděje. Toto zařízení se spustí při jakémkoliv neoprávněném vniknutí do vozidla a vypnout ho lze jedině pomocí dálkového ovládání centrálního zamykání. Některé alarmy mají i dodatečné funkce.