Krásná dovolená s dětmi? I v Česku to jde!

Pokud už máte vlastní rodinu, asi víte, jaké to je, naplánovat na léto dobrodružství, které udělá krásné vzpomínky na dětství a zároveň vás finančně nezruinuje. Obzvlášť máte-li dětí více. Cestování po světě je v Česku stále větším trendem a pod nátlakem sociálních sítí a příspěvků známých na Instagramu a Facebooku máte najednou pocit, že vycestovat do tropů v létě (a minimálně dvakrát), je už jakýmsi módním diktátem a je vaší povinností vzít děti alespoň do Chorvatska. Ne každý má ale na takovou legraci finanční prostředky, a když si neohlídáte levné first minute, nemáte prostě šanci. Projíždět se po ČR sice není tak cool jako jezdit na velbloudovi k pyramidám, ale i Česko má svoje krásy, které stojí za to navštívit. A dětem bude jedno, jestli se budou smáčet v rybníce, aquaparku, nebo moři. Hlavní je mít nápaditý program. Zde jsou naše tipy, jak se dá zažít levná a bezvadná dovolená s dětmi v ČR.

Tour de zámky

V Evropě a vůbec na světě snad není země, jež by měla tolik hradů a zámků (a ještě k tomu tak zachovalých) jako ta naše. A toho se dá v létě krásně využít pro dobývání památek s dětmi. Jestliže jsou vaše ratolesti malé, doporučujeme zjišťovat si délku prohlídek jednotlivých zámků, na expozici delší než hodinu by se mohly začít nudit a rušit ostatní návštěvníky. Doporučujeme také zámky bohatě vybavené dobovými prvky a v každé místnosti je na co se dívat. Mezi přepychové a dobře zachovalé zámky u nás patří frýdlantský v severních Čechách, zavítejte ale určitě také do Hluboké. Uděláte-li si letní plán cesty po nejpopulárnějších hradech a zámcích, bude tahle dovolená s dětmi v Česku zaručeně vydařená.

Na pořádnou koupačku

Pokud jste aktivní a rádi si zaplavete a k tomu ještě zasportujete, doporučujeme ubytovat se na pár dní do chatiček k nějaké velké vodní nádrži, jezeru, nebo rybníku. U vody se toho dá dělat spoustu. Nemusíte jen plavat, půjčte si šlapadlo, zahrajte si beach volejbal, objeďte okolí na kole, vytáhněte petanque na písečné pláži. Většina vodních ploch k sobě táhne turistické nadšence a díky tomu je kolem hodně kempů půjčujících sportovní náčiní a dávající vám i jiné možnosti aktivního vybití za příznivý poplatek. Jestliže jste nikdy nebyli na Mácháči, v létě tuto chybu určitě napravte.

Rozmanitá Vysočina

Letní energii doporučujeme vybít také v kraji kolem krásného města Jihlavy, jenž spojuje Čechy a Moravu. Zde můžete zajít do ZOO a nebo navštívit historické město Telč právem patřící mezi světové památky UNESCO a nechat se zlákat na dlouhé procházky panenskou krajinou plnou přírodních úkazů. Dovolená na Vysočině vám přinese zážitky, na které budete ještě dlouho vzpomínat.

Možností je nekonečně mnoho, libereckým Ještědem počínaje, moravskou Pálavou konče. Kdo by chtěl riskovat v dobách mezinárodních nepokojů, když si může užít poklidnou a bezpečnou dovolenou a nevytáhnout při tom paty za hranice? Dovolená v ČR ještě nebyla více atraktivní.