Dětské koliky mohou mít mnoho příčin. Jaké to jsou?

Když se řekne dětská kolika, tak se mluví o problému, který může být u mnohých dětí poměrně častý. Jak se můžete dočíst na webu Detskekoliky.cz, tak se jedná o zdravotní komplikaci, která dnes postihuje až 25 % kojenců. Nejde tedy skutečně o nic výjimečného. A co patří mezi hlavní důvody zdravotních problémů, které se projevují:

Křečemi

Bolestmi bříška

Průjmy

Intolerance laktózy

Jde o poměrně častý jev, který doprovází mnoho malých dětí. Jelikož jejich tělíčko si ještě neumí dokonale poradit s laktózou, tak dochází k tomu, že se objevuje právě kolika. Pokud se podíváme na možnost řešení, naštěstí to není nic složitého. Co v takovém případě stačí? Jde o postup, u kterého je do jídla přidáván specielní enzym, který je označovaný jako laktáza. A to až do doby, než se dětský organismus naučí laktózu sám zpracovat.

Onemocnění

Nejčastěji potom ta parazitická. Ta jsou nejčastějším důvodem právě pro výskyt koliky. Některá mohou být méně závažná, jiná více. i proto se pochopitelně doporučujeme navštěvovat pravidelně, při každém problému lékaře. Ten nejenom dokáže daný problém dobře diagnostikovat, ale pochopitelně dojde také k tomu, že určí správný postup léčby, která může být jak efektivní, tak může být také velmi rychlá.

Psycho-sociální faktory

I když se nejedná o důvod zase až tak častý, může se objevit. A může být důvodem, proč se u dítěte dětská kolika objevuje. Co si následně pod takovými důvody nejlépe představit? Může se jednat třeba o situaci, kdy je mezi matkou a dítětem větší napětí. Stejně tak můžeme mluvit třeba i o situaci, kdy neobjevuje velká úzkostlivost a velký strach ze strany matky. Ani to zdraví dítěte příliš neprospívá. Na čí straně je problém tentokrát, je celkem jasné. Postup spojený s eliminací je spojený s nutností změnit styl výchovy. I zde není od věci požádat o pomoc zkušeného odborníka, který ví, co a jak.