Chytří pomocníci nejen do velké kuchyně

Závidíte profesionálním kuchařům jejich kvalitní a moderní vybavení? Také byste rádi investovali do praktického zařízení, s nímž bude vaření o mnoho jednodušší a chuť jídel lahodnější? Jste na správné cestě, jak z vašeho podniku udělat oblíbený cíl hladových návštěvníků! Nemusíte přitom kupovat kvanta nových spotřebičů, neboť správně vybraný produkt odvede mnohem větší práci než váš zastaralý pomocník.

Zjednoduší práci a zvýrazní chuť pokrmů

Pokud byste rádi obohatili jídelníček o nabídku nových pokrmů, nejdříve zvažte, zda máte vše potřebné k jejich realizaci. Byla by škoda, kdyby se čerstvé suroviny a zlaté ruce vašich kuchařů neosvědčily jen díky nevhodným doplňkům, v nichž jsou připravovány. Gastro servis je navíc v dnešní době na vynikající úrovni a lze si objednat a koupit téměř cokoli pro usnadnění a efektivitu vaší práce. Ať už provozujete malou restauraci, velký hotel nebo jen s oblibou kuchtíte dobroty pro své blízké, zasloužíte si pořádnou techniku. Ta pokrývá celé spektrum gastronomie od mycích doplňků, přes chladící zařízení až po veškerý inventář kuchyně!

Fritézy a holdomaty – prostředky k nezaplacení

Do začátku si pořiďte to nejnutnější, co ve vašem podniku chybí. U někoho to mohou být kvalitní fritézy, jiný ocení konvektomat s celou řadou funkcí, jako je například energeticky úsporný provoz, osvětlení komory, rychlý odvod vlhkosti nebo schopnost připravovat množství pokrmů současně. Osvědčeným pracovníkem schopným udržet jídlo v optimální teplotě bez estetických a chuťových ztrát je holdomat. V podstatě se jedná o speciální troubu, kterou lze dle vlastností pořídit za různě vysokou cenu.

Sladká dokonalost

Majitelé kaváren a cukráren určitě ocení palačinkovače a nejen oni! Elektrické nebo plynové přístroje usmaží velké množství výtečných palačinek během krátké doby. Skvělou službu odvedou také profesionální vaflovače. Usnadněte si práci s moderními kuchyňskými vymoženostmi a posuňte dosavadní hranice kulinářského umění!