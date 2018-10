Stavební stroje lze koupit i pronajmout

Stavební a jiné práce stále vyžadují speciální neživé pomocníky v podobě strojů. Pokud fungujete jako firma, jistě víte, že ne vše si lze dovolit koupit. Hlavně v případech, kdy konkrétní výrobek potřebujete využít pouze na omezenou dobu.

Stavební a hutnicí technika pro vaše potřeby

TERRAMET, spol. s r.o. je pro vás zárukou kvality, vždyť již takřka tři desítky let patří mezi přední dodavatele stavební a manipulační techniky v České republice. Patří do rakouského holdingu TERRA sdružující zastoupení ve dvanácti zemích střední a východní Evropy. Po celé naší zemi si lze pronajmout různé stroje a techniku. Mez výhody pronájmu náleží především to, že jsou k dispozici kvalitní servisované stavební stroje s dobou maximálního stáří od jednoho roku do tří let. Vždy budete mít správný stroj na místě, kde ho zrovna potřebujete využívat. Jistě vás potěší, že doprava pronajatého zařízení se dá uskutečnit až přímo na stavbu. Pokud se objeví nějaký problém, je připravena obsáhlá síť středisek se servisním zázemím.

Minidampry a válce na vaše stavby

Půjčovna strojů se zaměřuje na samotné stavební stroje a jejich příslušenství různých ověřených značek. Jedná se hlavně o mobilní kompresory Kaeser, které dodávají stlačený vzduch o výkonu 3 -22 m3/min a elektrocentrály značky Endress se schopností zajistit dostatek energie během stavění. Při práci se zeminou jistě oceníte minirýpadla a midirýpadla 1,6 – 10 tun, také kolová a pásová rýpadla. Nemůžete postrádat ani nakladače JCB 3CX COMPACT, 3CX a 4CX, ale ani kolové a řízené smykem. Minidampry disponují nosností tři tuny. Ježkové, příkopové, tandemové a zemní válce využijete na hutnění zeminy. Pokud si pronajmete pažení Allround, zajistíte tím bezpečnost ve výkopech. Ke strojům si zapůjčíte i různé příslušenství, např. kladiva, nůžky, třídící drapáky, skalní frézy apod.