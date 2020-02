Přepravky pro různá odvětví

Umíte si představit, jak funguje sklad? Na velikosti nezáleží. Takřka nepřetržitě se produkty uskladňují, rovnají, vyskladňují, přepravují, a tak stále dokola. Výrobce předá něco prodejci, z obchodu se zboží dostane k zákazníkovi. Nejrůznější kontejnery a boxy zde jistě najdou své uplatnění a zjednoduší manipulaci a skladování.

Dobrý přehled ve skladu

Vůbec nezáleží na tom, jestli se váš podnikatelský obor týká potravinářství, maloobchodu, logistiky či jinému průmyslu. Jakmile se nevyznáte ve svém skladu, pocítí to vaši zákazníci, kteří příště raději zvolí jiného dodavatele. Efektivita práce úzce souvisí s přehledností ve skladu, kam si například můžete pořídit přepravky různých barvách pro lepší odlišení. Zaměřte se také na poličky a regály s dostatečnou nosností a stabilitou. I v malém prostoru vykouzlíte větší místo pro další zboží, než jste původně plánovali. Promyslete si vhodnější systém umístění. Pomoc například najdete ve stohovatelných přepravkách s různými velikostmi. Stohovací přepravky se jednoduše naskládají na sebe, což oceníte i při manipulaci. Vybrat lze z mnoha variant – s víkem, děrované, s okénkem, atypické.

Přepravky pro komerční i domácí využití

K výhodám patří, že si skutečně můžete vybírat podle aktuální potřeby. V garáži a v dílnách nejvíce využijete plastové přepravky ve standardním provedení s plnými bočními stěnami a dnem, s vysokou odolností. Počítejte s nezávadností materiálu díky pravidelným kontrolám. Prakticky vypadají transparentní přepravky, které vám okamžitě odhalí, co jste do nich uložili. Držadla umožňují snadné přenášení a pevnost zaručuje dlouhou životnost. Před nákupem si všímejte maximální nosnosti, popř. také údajů o stohovací nosnosti. Doma je využijete jako organizéry do šatníků, na hračky v dětských pokojích, na potraviny ve spižírnách apod.