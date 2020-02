Tip pro muže: Tady z vás udělají sexy chlapa!

Chcete působit mužsky a cool? Kromě toho, že na sebe hodíte stylové oblečení, zkuste se zaměřit také na svou bradu! Ano, už jste si jistě všimli, přišla doba vousatá. A my vám poradíme, jak to nepřehnat a vypadat sexy! Nebojte se, nebudete v tom sami, pomohou vám barber shopy! Jak to v nich chodí? Čtěte dál!

Vousáči dobývají svět!

Doby, kdy se pánové holili dohladka a vousy nosili jen podivíni, jsou už dávno pryč. Dnes naopak na každém rohu potkáte vousáče. A tak, jestli chcete jít, pánové, s dobou, měli byste tento trend vyzkoušet. Pro začátek stačí klidně krátké strniště. Je ale pravděpodobné, že vás váš nový look nadchne a za chvíli budete vypadat jako Robinson! Nejsme ale na pustém ostrově. I vousy musí mít jistou fazónu a je třeba se o ně starat! Máme jednu dobrou zprávu, nemusíte se holit sami. Společně s „vousáčema“ se totiž na scéně objevily barber shopy! A tady už moc dobře vědí, jak vás hodit do gala!

Chlapi chlapům! Je vstup ženám do barber shopů zakázán?

Barber shopy jsou ryze mužskou záležitostí a věřte, budete se tu cítit skvěle. Jedná se o tradiční holičství, která mají ještě něco navíc. Co? Chlapský přístup! Už jen samotný design takového stylového barber shopu. Často jsou prostory laděné do tmavých barev, hodně se používají dřevěné či kovové obklady a doplňky. Dekorací tu moc nenajdete, a když ano, tak se jedná o nějakou pecku. Třeba motorku!

To ale neznamená, že tu pracují jen muži. Přesto se ovšem nemusíte bát vousů plných kudrlinek. Nejen pánové holiči se postarají o jejich dokonalý střih a styling, a vy si v klidu můžete popíjet whiskey nebo pivo. Dobrá relaxace, nemyslíte?

Na závěr pár tipů na dokonalou vizáž

Nejen vousy z vás udělají pořádného chlapa. Pokud chcete dobývat ženy, musíte vypadat mužsky a zároveň „nedbale elegantně“ celý. Podívejte se do svého šatníku a nemažte si med kolem pusy. Jak to v něm vypadá? Kdy jste si naposledy koupili nový svetr, košili, pásek nebo boty? Dávno? Tak zamiřte do obchodu pro nápravu. Jeden den vás nezabije. Černý svetr, bílé triko, padnoucí džíny, alespoň jedna košile a kvalitní kožený pásek je MUST HAVE každého chlapa! A světe div se, i v dnešní době mobilů, jsou to pořád hodinky, které na mužné ruce dovedou opravdu kouzlit. Investujte do nějakých kvalitních a ideálně samozřejmě ručičkových!

A na závěr boty! Muži dávají většinou přednost pohodlí. Ale pohodlné nejsou jen sportovní boty, které se vážně nehodí ke všemu. Stylové kožené polobotky nemusí vypadat „zženštile“, když budete dobře vybírat. Dneska máme ohromné možnosti, co se týče nakupování, tak je využijte a věřte, že ženy se na boty hodně dívají!