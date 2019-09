Online marketing: Proč investovat do PPC?

Online marketing představuje širokou škálu různých služeb. Jednou z nich je i služba PPC, Pay-per-Click, která je považována za nejvýkonnější hlavně z důvodu okamžitých výsledků.

Lidé ve vyhledávačích hledají i vaše produkty.

Představte si, že dnes je více než 2 miliardy lidí online. A z toho až 93 % online aktivit začíná ve vyhledávačích. Každou sekundu se uskuteční až 40 000 vyhledávání, což činí 3,5 miliardy vyhledávání denně. I proto je šance, že zákazník klikne právě na vás, vysoká.

Studie ukazují, že PPC reklama je skvělou cestou ke konverzím. Podle statistik až 65 %

uživatelů, kteří plánují provést nákup, klikne na tyto placené reklamy. A 75 % uživatelů, kteří hledají konkrétní produkt nebo službu, obchod navštíví.

PPC vede k okamžitým výsledkům

PPC reklama je rychlá, i to je faktor, který rozhoduje, zda si ji firma zaplatí nebo ne. Tam venku na vás čekají tisíce zákazníků, stačí už jen, aby vás objevili. Pokud tedy hledáte okamžité výsledky, volte PPC. Pokud vám jde spíše o dlouhodobý nárůst návštěvnosti, lepší volbou je služba SEO.

PPC reklama vás umístí na přední pozice ve vyhledávači

Vaše reklamy se budou zobrazovat nad výsledky vyhledávání. I proto budou to první, co uživatelé uvidí po zadání klíčových slov do Google nebo Seznamu. Díky tomu získáte vyšší návštěvnost webových stránek.

Nemusíte nikoho přesvědčovat

Návštěvnost z vyhledávačů je bez pochyb tou nejlepší a jistým způsobem i nejjednodušší. Proč? Lidé zadávají do vyhledávače to, co aktuálně potřebují. A vy máte na jejich problém řešení. Proto nemusíte lidí přesvědčovat. Právě naopak. Většinou se k vám proklikne už relevantní publikum.

Zvýší se návštěvnost vašich webových stránek

PPC reklama výrazně zvýší návštěvnost vašeho webu. Na stránky přivedete stovky i tisíce lidí.

Reklama PPC zvyšuje tržby

Ze všech výhod PPC tuto majitelé firem oceňují nejvíce. PPC reklama skutečně zvyšuje vaše příjmy a přivádí vám na stránky nové potenciální zákazníky. A pokud nabízíte skvělé produkty a služby a váš e-shop nemá zásadní chyby, vaše konverze se budou zvyšovat.

Zamlouvá se vám PPC reklama? Pokud je vaše odpověď ano, kontaktuje marketingovou agenturu.