Klasické, nebo posuvné dveře?

Dveře jsou významnou součástí našeho domu, ať už je řeč o exteriéru nebo interiéru. Jejich funkce je převážně praktická, nicméně toto pravidlo v dnešní době stále výrazněji ustupuje do pozadí. Dnes jsou totiž dveře také nedílným designovým prvkem, který dotváří image celého domu. Měly by s ním tedy ladit a dotvářet jeho charakter. Tak, jako se říká, že jsou oči okny do lidské duše, představují dveře jakousi pomyslnou duši domu. Proto se jejich výběru vyplatí opravdu věnovat pozornost.

Vybíráme dveře do interiéru

Výběr domovních dveří by vydal na samostatný článek. Musejí totiž plnit nejen estetickou, ale také izolační funkci. O tom třeba příště. Dnes se ale detailněji zaměříme na dveře interiérové. Jaké vlastně existují alternativy?

Otočné dveře

Tento název vám, možná, moc neřekne. Pod pojmem „otočné dveře“ se však ukrývají klasické dveře. Ty se dají otvírat buď doprava či doleva, záleží na tom, jak jsme či nejsme limitováni prostorem, a jak nám to vyhovuje. V případě klasických dveří, co se designu týče, existuje celá řada variant. Můžete zvolit masiv, dýhu, fóliovou úpravu, popřípadě skleněné výplně. Velmi oblíbené jsou například dekory dřeva, jež se dají tónovat do různých barev a odstínů. Nezaostávají za nimi ale ani jednobarevné odstíny bílé či šedé barvy. Díky výplním a stejně tak řezbám pak můžete vdechnout dveřím přesně takovou povahu, jaká vám zapadá do stylu domu. Hodně anebo raději méně zdobné? Se skleněnými vklady nebo bez nich? Fantazii se meze prakticky nekladou. Standardní dveře jsou dostupné v obrovské škále variant a stejně tak v široké škále cen. Od levných dýhových dveří, přes zlatou střední cestu, až po luxusní dveře, které se mohou stát dominantou interiéru. U levnějších alternativ však, jak už to bývá, počítejte i s rychlejším opotřebením.

Posuvné dveře

Posuvné dveře, známější pod pojmem „šoupačky“, vám určitě nemusíme představovat. Zejména v devadesátých letech byly součástí řady domácností. Jejich sláva ale nezašla, naopak, vrací se do módy. Jedním z důvodů je určitě jejich největší benefit, úspora prostoru. Vedle nich jsou klasické dveře skutečně prostorově náročné. Nemůžete si dovolit stavit vedle nich nábytek. Někdy může být překážkou i obyčejná květina v květináči. Problém nastává zejména v malých prostorách, kde počítáte s každým centimetrem. Tento problém posuvné dveře jednoznačně vyřeší. Posouvají se do strany, tím pádem „nekradou“ tolik potřebného prostoru. Jejich další výhodou je bezesporu jejich nízká hlučnost. Tím, že jezdí po kolejnicích, se nám nemůže stát, že by s nimi někdo bouchal a rušil nás tím.

Že jsou posuvné dveře retro? To dávno není pravda. Dnešní posuvní dveře vypadají velmi moderně a elegantně. Škála materiálů a dekorů je dnes již stejně široká jako v případě klasických dveří, i zde můžete volit z nekonečného množství variant. Posuvné dveře mohou fungovat na dvou principech. Prvním jsou posuvné dveře zavěšené na zeď. Takto se řeší posuvné dveře v případě již vystavěných zdí. Dveře jsou vedeny v kolejničkách těšně kolem zdi. Ty jsou v podstatě „přiznané“, což ale rozhodně není vadou na kráse. Druhý princip představují dveře s otevíráním do stěny. Pouzdro, do něhož zapadají, se buduje již při výstavbě stěn. Proto, stojíte-li před stavbou domu, myslete na tuto variantu dostatečně dopředu. Tento typ dveří nepřekáží ani kolejničkami a kotvící systém je prakticky neviditelný, což mnoho lidí ocení. Takto řešené posuvní dveře působí velmi moderně a nadčasově. Skvěle se hodí například jako „clony“ mezi jídelnou a obývacím pokojem a podobně.

Dveře používáme denně. Dejme si proto záležet na jejich výběru a zvolme takové, které nás budou těšit jak prakticky, tak vizuálně.