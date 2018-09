Otevřete si autolakovnu – poptávka po řemeslnících roste

Ještě před pár lety platilo, že řemeslník byl člověk, který uživil sebe, a když vstával v pět ráno a končil v osm večer, uživil i rodinu. Časy se ale mění. Většinu řemeslníků „vykoupily“ továrny, velkosklady, ti nejzkušenější odcházejí do důchodu a mladým se do práce rukama příliš nechce. A právě v takových chvílích se vytvářejí tržní příležitosti. Jednou z nich může být třeba otevření poctivé autolakovny zaměřené na úpravy povrchů našich nových domácích mazlíčků – automobilů. Kromě vstupní investice vám tedy v cestě stojí jediná překážka, pokud sám nejste vyučeným lakýrníkem, potřebujete zaměstnance s dostatečnými znalostmi v oboru.

Investice do autolakovny

Je pravda, že investice do autolakovny, stejně jako do každého podnikání, není nejlevnější záležitostí. K vybavení autolakovny je potřeba mít poměrně velký prostor. Výhodou je, že s dnes dostupným kvalitním vybavením do lakovny jste schopni zajistit si stálou základnu zákazníků, protože kdo z vašeho okolí ještě neodřel auto nebo nepromáčkl blatník?

Jednou z větších investic pro autolakovnu jsou lakovací kabiny. Ty se dodávají v mnoha variantách a velikostech a jsou vhodné pro práci s kompletní paletou nátěrových hmot. Díky utěsněné lakovací kabině zůstane barva přesně tam kde má a čerstvě nalakovaný povrch se nezapráší. V podstatě si tak do budovy postavíte ještě ještě další vnitřní prostory – lakovací kabiny a ty zasvětí jen a pouze opravám laku automobilů vašich milých (někdy i trochu rozmrzelých) zákazníků.

Vyplatí se investice do vybavení autolakoven?

Vozidel se na českých silnicích pohybuje jako nikdy dřív. Dnes již je i v domácnostech se středními příjmy běžné mít dvě vozidla. Někde se setáte dokonce i s více automobily, než kolik je členů domácnosti. K tomu si přičtěte flotily firemních vozidel a můžete získat představu o potenciálu trhu.

Denně je pak řešeno v průměru 250 až 300 nehod, ovšem většina oprav, které se dostanou do vaší autolakovny, nepatří mezi hlášené nehody. Často chtějí lidé auto nalakovat před prodejem novému zájemci a zvýšit tím jeho cenu.

Potenciál tu je tedy obrovský. Proto, pokud jsou automobily vaší srdeční záležitostí, možná nastal čas splnit si sen a porozhlédnout se po vybavení autolakoven. Dnes vám společnosti zajistí kompletní servis a poradenství, je to výrazně snazší než když se začínalo podnikat před deseti či dvaceti lety, kdy tu ještě nebyly ani služby, ani dostupné vybavení.