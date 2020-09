Zdá se vám dětské oblečení drahé? Máme pro vás tip!

Znáte to. Děti rychle rostou a oblečení se na ně musí kupovat hodně často. Vezmou ho párkrát na sebe a už ho nevyužijí. Ty maminky, které oblečení dostanou po dětech od kamarádek, hodně ušetří. Ale pokud musí všechno kupovat, občas nevěří svým očím. Ano, nové dětské oblečení není nejlevnější záležitostí. Chceme vám připomenout něco, co dělaly už naše maminky, ale my jsme na to skoro zapomněli.

Je opravdu značkové oblečení správou vizitkou starostlivých maminek?

Už málokdo štupuje ponožky, protože si za pár korun může koupit nové, a stejně málo používáme záplaty. Přece moje dítě nebude chodit v teplácích se záplatou, řekne si nejedna maminka, kolem níž běhají na hřišti cizí děti ve značkovém oblečení. Dřív to bylo jinak. Oblečení prostě moc nebylo a málokdo řešil nějakou díru nebo záplatu. Tepláky se zašily a bylo to. Dneska? Jen si to přiznejme: bojíme se, že se našemu dítěti budou ostatní vysmívat a nás budou mít za krkavčí mámu, která není schopná slušně obléct své dítě! Taková je doba.

Moderní záplaty – nažehlovací obrázky!

Není-li vaším životním cílem mít dítě jako ze škatulky a oblečené podle posledních módních trendů, rozhodně se z toho nemusíte hroutit. Využijte moderní záplaty – nažehlovací obrázky! Stojí pár korun a dokážou s oblečením divy. Pokud nechcete za dětské oblečení utratit majlant, kupujte jednoduché, jednobarevné kousky třeba i ze second-handu a oživte je nažehlovacím obrázkem. Vyrábí se neskutečné množství motivů pro holky i kluky. Můžete koupit i reflexní nebo vyrobené ze třpytivých kamínků. Existují i speciálně tvarované určené pro věčně prošoupaná kolena. Neváhejte je ale použít i na větší díry.

Díky „nažehlovačkám“ hodně ušetříte a na hřišti budou vaše děti sebevědomě ukazovat nové tričko s roztomilým medvídkem nebo dinosaurem! Alespoň to zkuste, těch pár korun za to stojí!