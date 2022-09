Vysněná svatba v Chorvatsku

Chorvatsko patří mezi nejoblíbenější destinace obyvatelů naší země, proto není divu, že mnozí sní o tom zde uspořádat a prožít své nekrásnější svatební dny. S realizací a výběrem místa vám pomůže nabízená kompletní služba, díky jaké se dočkáte dokonalé romantiky a zábavy.

Plánování svatby podle vašich přání

Plánování svateb je kompletní služba, což však neznamená, že budete ze všeho překvapeni. Vy sami si určíte, jaká máte přání a co by vás potěšilo. Absolute day se postará o naprostou podporu párům, aby jejich velký den dopadl na jedničku s hvězdičkou. Lze vše naplánovat do detailů, přičemž se bude nejprve pracovat na stanovení svatebního termínu a na výběru místa, kde se uskuteční oslava společného života. Nabízené služby zahrnují nalezení ideálních míst pro obřad a svatební hostinu, kontaktování a zorganizování svatebních dodavatelů. Půjde například o fotografa, kosmetičku na líčení, o květiny, kadeřnici, svatební dort, pohoštění apod. Vytvoří se rozpočet, abyste měli představu o nákladech. Naplánuje se časová osa událostí, vytvoří se menu a vybere ozdobený svatební dort.

Tipy na svatební místa

Chorvatsko je velmi různorodé, proto si každý vybere prostředí, které se mu zdá nejpříjemnější. Svatba v Chorvatsku může probíhat na ostrově slunce a levandule Hvar. Můžete slavit v klidnějších a menších místech, kde nechybí přírodní pláže. Doporučují se letoviska Ivan Dolac a Sveta Nedjelja na jižním pobřeží, kde se vyskytuje méně turistů, ale ohromí vás nedotčené ostrovní oblasti, romantické zátoky a čisté křišťálové moře. Další volbou často bývá nádherně zelený poloostrov Istrie, kde se na jihu od historického centra nalézají pláže, bary a apartmány s originální atmosférou. Dalmácie s historickým Splitem přímo vyzývá k prožití neobyčejné romantiky. Svatební den se dá uskutečnit okolo Diokleciánova paláce nebo na vyhlídce vrcholku Marjan.