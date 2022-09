Dřevo jako výhodná alternativa stávajících zdrojů energie

Stávající energetická krize žene řadu majitelů krbů a krbových vložek k jejich provozu na plný výkon. Krby už dnes dávno neslouží jako romantická kulisa k večerům ve dvou, fungují jako plnohodnotné zdroje energie, a to pro celé prostory často chytře propojené průduchy pro rozvod tepla do všech místností. Není tedy divu, že i cena dřeva vzhledem k rostoucí poptávce značně roste. Stále ještě můžete koupit palivové dřevo výhodně. Jak na to?

Pár zásad jak ušetřit

Rostoucí ceny často české domácnosti nutí doslova mrznout, přitom stačí aplikovat pár chytrých triků, teplo uchovat a ještě ušetřit. Například větrání, to bývá častý problém. Větrejte krátce, zato intenzivně, vyhněte se celodenní otevřené ventilaci, jak tomu často bývá zvykem. Pokud nemusíte, zhasínejte. Proč byste měli svítit na chodbách a tam, kde netrávíte čas? Pořiďte si těžké závěsy, jsou skvělým bytovým doplňkem a navíc udrží teplo uvnitř místnosti. Stejně tak zvažte úpravy při praní. Věděli jste, že pokud budete prát na teplotu 60 stupňů Celsia namísto 90, ušetříte až 25 % energie? Pokud vám to finance dovolují, zvažte rovněž výměnu starých spotřebičů za modernější a úspornější varianty. V zásuvce pak nechávejte zapnuté pouze ty spotřebiče, které používáte, jako je lednice a mrazák. To vše vám pomůže odlehčit náklady za energie, ať už používáte elektřinu nebo plyn.

Pohodlné, bezpečné, a navíc originální

Tak by se dalo pojmenovat topení dřevem. Při dnešních kvalitních krbových vložkách a kamnech jde spíše o zábavu. Základem je samozřejmě dřevo – to musí být minimálně rok a půl sušené a ideálně naštípané, abyste s ním neměli příliš práce. Palivové dřevo přitom koupíte i online s možností osobního odběru. Při výběru dřeva volte tvrdší sušiny, déle hoří a mají lepší výhřevnost. Oproti tomu měkké dřevo rychleji hoří a nevydá tolik tepla, tudíž ho spotřebujete více. S krbem v obývacím pokoji, vstupní hale či ložnici získá vaše domácnost opět na zhodnocení, proto neváhejte, vyberte si vhodného dodavatele palivového dřeva a vrhněte se na komfortní topení s příjemnou vůní dřeva.