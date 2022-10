Není všechno zlato, co se třpytí aneb Víte, která investice vám přinese největší zisk?

Svět se mění – a to opravdu od základů. To, co ještě nedávno platilo, je dnes už zcela jiné. Věci, které jsme brali jako samozřejmost, dnes už tak samozřejmé nejsou. Změny v důsledku pandemie koronaviru a současné války na Ukrajině se dotkly snad úplně všech oblastí našich životů. Investiční svět nevyjímaje. Co v něm tedy platí? Vyplatí se ještě vůbec investovat? Má smysl nakupovat zlato? Nebo jsou ještě výhodnější možnosti, které nenechají padnout naspořené finance?

Investice do drahých kovů zažívá stagnaci

Jednou z nejoblíbenějších investic byla investice do drahých kovů, zejména pak do zlata. Vždy u něj byla vyzdvihována jistota, kterou vlastnictví zlata poskytuje – a ta je samozřejmě nezpochybnitelná. Stejně nezpochybnitelný je však i fakt, že cena zlata zůstává i v měnícím se světě poměrně stabilní, a tím pádem už nepřináší takové výnosy a jistoty, jako tomu bylo například ještě před dvěma lety. Takže investovat do zlata ano, ale rozhodně ne vše.

Společnosti jako Uniprospe.eu přináší řešení

Pokud bychom se měli zaměřit na značně výhodnější nabídku z hlediska zisku, pak jsou to pro investory rozhodně cenné papíry alias dluhopisy – tedy půjčka, kterou investor poskytne emitentovi, jenž ji použije pro rozvoj a modernizaci podnikání. Dluhopisy, které vystavují společnosti, se označují jako firemní neboli korporátní. A jednou z nich, která nabízí investorům zajímavou investiční příležitost, je společnost Uniprospe.eu, která sází na likvidaci odpadu.

Proč investovat do likvidace odpadu?

Společnost Uniprospe.eu se zabývá odpadovým hospodářstvím. Pracuje na projektu likvidace ojetých pneumatik pomocí pyrolýzy, díky níž získá z odpadu suroviny, jako je olej, plyn a uhlík. A právě investice s Uniprospe.eu zaručuje při nákupu jejich dluhopisů úrokovou sazbu ve výši 9,5 % p.a a splatnost vložené částky k 31. 12. 2022. Investované peníze tak získáte za pár měsíců zpět a zhodnocené téměř deseti procenty.

Tyto dva příklady ze světa investic jasně poukazují na to, kterým směrem se investování nyní posouvá. Ať už se rozhodnete pro investici s Uniprospe.eu, nebo jakýkoliv jiný způsob zhodnocení svých peněz, vždy postupujte obezřetně a investujte s rozumem.