Tipy na nejlepší dárky z lásky

Dárek z lásky by měl vždy ukazovat, co k druhému cítíme. Při výběru zamilovaného dárku si dejte vždy záležet a potěšte svůj protějšek něčím novým a originálním. Inspirujte se zamilovanými dárky, které překvapí.

Jak projevit lásku

Lásku můžete samozřejmě projevit slovem, činem, pohlazením, objetím, ale také dárkem, který řekne o vašich citech za vás. Dárek z lásky můžete věnovat svému protějšku, ale stejně tak jej můžete věnovat někomu, koho si vážíte, s kým jste přátelé nebo třeba potěšit milovaného člena rodiny. Dárek z lásky by měl být vždy osobní, originální a měl by být pro vás a obdarovaného něčím výjimečný.

Dárky pro ženy

Pokud vybíráte dárek pro ženu, který by měl být projevem láskyplných citů, tak volte něco, co ženě udělá radost. Může to být například klíčenka ve tvaru srdce, kterou si společně rozdělíte, můžete svou milou překvapit tím, že koupíte okvětní plátky růží a ozdobíte jí postel, kde ji pak můžete namasírovat nebo svou partnerku překvapte třeba šperkem, originální květinou z dřevěných růží nebo můžete darovat vtipný a zároveň zamilovaný dárek, například luxusní toaletní mýdlo ve tvaru penisu nebo zamilované hrníčky.

Zásada „co je praktické, není ideální dárek“ jde stranou v případě, že sháníte dárek pro vášnivou čtenářku. Položkou, která je současně praktická a současně může být krásnou dekorací každého obýváku, kterému dominuje knihovna, je zarážka na knihy. A nemusí to být jen tak ledajaký předmět, může být ve tvaru předmětu, který je dané osobě též blízký.

Dárky pro muže

Při výběru dárku pro muže myslete na jeho zájmy a to, co má rád. Věnovat mu můžete čokoládovou kamasútru, klíčenku z lásky nebo třeba vtipný stolní zvonek – svolávač k sexu. Většinu mužů potěšíte eroticky laděným dárkem a nadšení budou i z toho, že budete součástí dárku také vy. Dárek z lásky můžete spojit také s ověřeným rčením, že láska prochází žaludkem. Připravit tak můžete jakékoliv jídlo ve tvaru srdce, pomocí silikonové formy například na vajíčka nebo pánvičky ve tvaru srdce.

A pokud jste vy i váš partner z těch odvážnějších, můžete darovat i zážitek – erotickou masáž, kterou si můžete užít i v páru. A pokud vás nápad nadchl, ale nejste ten typ, který by partnerovi chtěl dopřávat podobné zážitky od jiných osob, byť jde o profesionály, zjistěte si, co vše by taková tantra erotická masáž měla splňovat, a dopřejte ji partnerovi v soukromí vašeho domova. Stačí pořídit voňavé olejíčky, svíčky pro intimní atmosféru a příjemnou relaxační hudbu a s chutí do toho.

Dárky pro oba

Pokud slavíte například výročí, svátek svatého Valentýna nebo si chcete dát společný vánoční dárek, tak je ideální volbou erotická nebo klidně i jiná desková hra, u které se společně pobavíte a zasmějete. Hlavním cílem dárků z lásky by mělo být také to, že když se jeden nebo druhý na tento dárek podíváte, tak z něj můžete vnímat to, jaké city k vám partner chová. Takový dárek by měl jasně dávat najevo lásku a zájem.

Krokem špatným směrem rozhodně nebude ani designový věšák na klíče, který bude v provedení ilustrující třeba váš společný koníček a bude příjemnou tečkou dolaďující vaše společné bydlení.

Spojte dárek a zážitky

Stejně tak jako společné zážitky a vzpomínky, které jsou pro vztah důležitým hnacím motorem. Nebojte se ani odvážných dárků, které ukazují to, že svůj protějšek dobře znáte, víte, co jej pobaví, rozesměje a víte, co má a nemá rád. U dárků z lásky je na místě také celková atmosféra, kterou můžete umocnit svíčkami, vůní a dalšími dekoracemi, díky kterým bude vaše společná oslava nezapomenutelná.