Pročistěte a zeštíhlete váš šatník

Zná to asi každá žena. Skříň je doslova napěchovaná oblečením, ale přesto nemáme co na sebe. Přitom každou chvíli do ní přibude nějaký ten kousek navíc, který se do ní horko těžko vejde. Najít konkrétní věc pak představuje doslova nadlidský úkol, stojí nás to nejen spoustu nervů, ale i času. A to nám zvlášť po ránu, kdy míváme nejvíce naspěch, na náladě rozhodně nepřidá. Jak si tedy udělat v šatníku konečně pořádek, abychom hned našli přesně to, co zrovna hledáme?

Třiďte, uklízejte, redukujte

Docílit uklizené skříně nemusí být tak složité, jak by se mohlo na první pohled zdát. Hlavní je, roztřídit si vaši garderobu na několik hromádek. Pokud tam najdete kusy, které jste už léta neměli na sobě, bez slitování a sentimentu je vyhoďte. Některé si případně můžete nechat tzv. na doma, ale tolik jich zase potřebovat nebudete. Ostatních kousků se zbavte tím, že je odhodíte do kontejneru na textil. Tyto šikovné boxy se dnes nachází prakticky na každém rohu, přesný seznam konkrétních míst najdete například na internetových stránkách http://www.recyklujemetextil.cz/kde-najdete-kontejnery.

Buďte důslední

Puntičkářství a jistá důslednost je v případě organizace šatníku velice důležitá. Srovnejte trička podle barev, spodnímu prádlu vyhraďte speciální šuplík, halenky a šaty pověste na ramínka. Výhodné je také rozdělení šatníku podle ročních období – roláky totiž v létě asi potřebovat nebudete a krátká tílka pro změnu zase neunosíte v zimě. Ze skříně rovněž odstraňte věci, do kterých máte v plánu zhubnout. Zabírají tam jen zbytečné místo, s největší pravděpodobností si je totiž už nikdy nevezmete na sebe. A to, i kdybyste do nich opravdu nějaké to kilo přece jen shodili.

Omezte nakupování

Do obchodů vyrazte jen tehdy, když opravdu něco potřebujete. Vyhněte se impulzivnímu nakupování a pečlivě vybírejte, který kousek si pořídíte a jak se bude dát zkombinovat s tím, co už máte. Pokud byste kvůli němu museli obstarat ještě další věci, tak na něj raději zapomeňte. Nepořizujte si rovněž věci jen proto, že jsou momentálně trendy. Obstarejte si místo toho pár nadčasových kousků, které se u vás v šatníku ohřejí delší dobu. Uvidíte, jakou vám budou dělat radost!