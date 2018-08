Plakáty do dětského pokoje patří: Jaké jsou nejznámější motivy?

Víte, co dítěti nejvíce vadí na vlastním pokojíku? Zpravidla to, že je prostě a jednoduše nudný. Ano, fádní výmalba spolu s minimálním vybavením způsobují, že se děti při pohledu na své okolí zkrátka nebaví. Naopak, chtějí, aby se pokoj nějakým způsobem oživil. Ostatně i my dospělí jako rodiče chceme dětský pokoj ladit do konkrétních zajímavých barev a přidat také nějaký ten dětský motiv. Vždyť dnes existují krásné plakáty, jež dokážou jakoukoli místnost velmi jednoduchým způsobem doladit. Máte pocit, že byste se v záplavě spousty zajímavých plakátů doslova utopili? Obavy stranou! V následujících řádcích se totiž zaměříme na ty nejznámější motivy, jež si tradičně nacházejí místo v mnoha dětských královstvích.

Sladké bonbóny a lízátka

Děti milují sladkosti. Jak malí uličníci, tak i princezny nepohrdnou nějakou tou sladkostí kdykoli, když jim ji nabízíte. My dospělí se samozřejmě snažíme přísun cukru nejmenším co nejvíce omezit. Ne pokaždé se nám to daří. I proto není od věci popřemýšlet nad plakátem, který bude zobrazovat právě hromadu sladkostí všeho druhu. Takovéto pestrobarevné plakáty na zeď se určitě hodí, protože se dětem budou zaručeně líbit a ony do sebe nebudou dostávat velké množství cukru. Když přijdete do takovéhoto pokoje, pohled na stěnu, kde bude takovýto plakát, vás mile překvapí a možná si připomene příjemnou atmosféru, jež panuje v cukrárně.

V zajetí pastelek, písmen a čísel

Máte doma malého školáka nebo školačku? Pak se nebojte vybírat motivy, jež souvisejí právě s jeho vzděláváním. Typickým příkladem budiž takové psací potřeby. Ty lze zobrazit spoustou způsobů. Hodně oblíbené jsou kupříkladu plakáty na zeď zobrazující v detailu pastelky. Ty jsou samy o sobě pestrobarevné a dokážou elegantně oživit jakýkoli i hodně fádní dětský pokoj. Není problém vybrat ale také zajímavé motivy zvětšených barevných písmen, jež vypadají taktéž velmi zajímavě. To samé platí i o číslicích. Malí školáci se mohou bezděčně na své plakáty dívat a třeba si i postupně procvičovat počty. Možná je to takto bezděčně bude bavit a motivovat více, než kdyby do této činnosti byli plánovaně nuceni.

Jednoduché černobílé plakáty

Nechcete mít dětský pokoj nijak výrazně přeplácaný? Jasně, proč taky? Zajímavé plakáty do dětského pokoje mohou být velmi poutavé, i když jsou zcela jednoduché. Bohatě postačí obyčejná kresba černou barvou na bílou. Taková raketa udělá radost všem malým astronautům, kteří se třeba chystají na to, že by jednou vzlétli do kosmu. V takovéto jednoduché černobílé podobě si ale můžete bez problémů zvolit i spousty jiných motivů, které se mohou líbit. Výborné jsou i sovičky, případně lze volit i medvědy.

Zvířata v mnoha variacích

Které dítě by se rádo nevydalo do zoologické zahrady? Asi každé. Právě z toho důvodu se vyplatí podívat se i po plakátech, které zobrazují zvířata. Hodně zajímavé jsou především animované plakáty na stěnu, jež se vyznačují specifickou podobou zvířat. Ta jsou znázorněna v jakési jednoduché dětské podobě, kdy kolem nich najdeme třeba ještě srdíčka, balónky a mnohé další věci, jež do krásného dětského světa prostě a jednoduše patří. V tomto případě v podstatě tvoří plakáty obrazy, které jsou individuálně zpracované a zobrazují do jisté míry tvořivost a skvělé výtvarné schopnosti svého autora. Samotná zvířátka mohou být jak ta domácí, tak i nějaká exotická, která nelze běžně v domácnostech spatřit. Je to fakticky jedno, jelikož obojí se dětem prostě a jednoduše líbí.

Krásné umělecké fotky malých dětí

Jako rodiče máte při výběru těch správných plakátů zkrátka volnou ruku. Můžete tak klidně nechat vyrobit plakát z fotky. Ten je zdánlivě jednoduchý, nicméně některé fotografie jsou skutečně kouzelné a budou bavit jak vás, tak i samotné dítě, případně návštěvy, jež dorazí do dětského pokoje. Ceny se až tolik obávat nemusíte. Dnes není tak složité klidně i online sehnat plakáty levně v mnoha podobách. Stačí si pouze spousty vzorů prohlédnout a vybrat ten optimální.