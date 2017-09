Pečujte o myčku nádobí, vrátí vám to!

Myčka nádobí už se stala nedílnou součástí mnoha domácností. Dovolit si ji můžeme ve velkých domech, ale i v malých bytech, jelikož se na trhu nabízí mnoho různých modelů, jež se dobře přizpůsobí vašim možnostem. Na myčku se můžete spolehnout vždy, kdy se vám nechce umývat hora nádobí. I jí byste však měli dopřát péči, díky které bude fungovat efektivněji. Jaké jsou tipy na udržení myčky ve skvělém stavu?

Aby mohla myčka dobře fungovat, musíte jí trochu pomoci. Naučte se proto do myčky skládat nádobí tak, aby se vždy dobře opláchlo a vy tak nemuseli nádobí ještě ručně domývat po ukončeném programu. Dávejte si pozor na to, aby nebylo nádobí poskládané příliš blízko u sebe a aby se nepřekrývalo. Vodní trysky by tak nedosáhly na všechna místa a nádobí by bylo nedokonale umyto. Příbory skládejte do vrchní police za sebe, do spodních dvou pater skládejte vždy stejný druh nádobí k sobě. Zašpiněné hrnce je lepší dávat do spodního koše, jelikož je spodní tryska silnější. Do myčky také nedávejte nádobí všech materiálů. Dřevo v myčce může popraskat, skleněné nádobí může zmatnět a zašednout, na porcelán a křišťál využívejte speciální program. U plastů kontrolujte, zda jsou vhodné pro mytí v myčce, jinak by se vám mohly zdeformovat.

Myčka dokáže být šikovnou úsporou vody, ne však v případě, že nádobí před uložením do myčky oplachujete. Běžné kvalitní myčky si s běžným zašpiněním dokážou poradit samy i bez oplachování. Pokud však myčku zapínáte jednou za několik dní, využijte na myčce oplachovací program, který zajistí, že vám nádobí v myčce nezačne zapáchat. Nikdy do myčky ale neukládejte nádobí s většími kusy jídla a po každém mytí očistěte filtr. 4x za rok také myčce dopřejte očistu prostřednictvím spuštění bez nádobí s přidáním čističe myčky nebo čističe odpadu.

K mytí nádobí v myčce si můžete vybrat různé tablety do myčky, leštidlo nebo prášky do myčky. Asi nejpohodlnější možností jsou tablety do myčky, které v sobě kombinují několik přípravků v jednom včetně soli. Nikdy však nespoléhejte pouze na tuto sůl a do vaší myčky pravidelně doplňujte granulovanou sůl do myčky, která změkčuje vodu a zabraňuje usazování vodního kamene na stěnách myčky. Prostředky na mytí nádobí v myčce můžete kupovat v supermarketu, kvalitní prostředky nabízí i drogerie nebo specializované drogerie online, na kterých si můžete vybrat i prostředky ze zahraničí. Pokud byste rádi vyzkoušeli něco nového, zkuste přípravky do myčky z drogerie z Německa, které jsou velmi kvalitní.

Tipy jak pečovat o myčku:

vybírejte vždy vhodný program dle znečištění nádobí,

používejte odpovídající množství mycího prostředku,

4x za rok pusťte myčku naprázdno, aby se vyčistila,

po každém mytí čistěte filtr myčky,

dle potřeby omývejte pod tekoucí vodou mycí ramena, která mohou být znečištěná.