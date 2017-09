Celoroční pojištění se vyplatí

Před cestou na dovolenou je potřeba zkontrolovat řadu dokumentů, často se jedná o cestovní pas, jehož použití k vycestování do zahraničí je mnohdy podmíněno platností šest měsíců po příjezdu zpět do domoviny. Jenže cestovní pas se mění po deseti letech, zatímco pojištění se musí sjednávat prakticky pokaždé, když chcete vycestovat, a vůbec nezáleží, zda na dovolenou anebo služebně. Jestliže jsou vaše trasy do zahraničí časté či pravidelné, určitě se vyplatí přemýšlet nad celoročním pojištěním, díky němuž vám odpadnou starosti.

Krytí výloh i způsobené škody

Celoroční cestovní pojištění v sobě skrývá mnoho výhod a bonusů. Vybrat si lze z několika balíčků od přední pojišťovny a užít si neomezený počet cest do zahraničí v Evropě i kdekoliv ve světě. 24 hodin denně a po celý rok je pro vás připravena asistenční služba v rodném jazyce, tudíž jakýkoliv úraz či škodu řešíte online a ihned. Výhodné pojištění se navíc vztahuje i na sportovní nadšence, pojištění zavazadel a odpovědnosti. Záleží pouze na vás, kterou variantu zvolíte. Stačí si spočítat, za kolik peněz připlácíte pojištění sjednané přímo u cestovní kanceláře a zjistíte, že vlastně stačí dvě cesty s agenturou a máte celoroční pojištění zaplacené. Přitom můžete vycestovat prakticky kdykoliv, neboť pojištění od přední pojišťovny se vztahuje na cesty dlouhé až 45 dní nepřetržitě.

Nenechte nic náhodě

Pojištění na cesty nesouvisí pouze s obchodním jednáním za hranicemi nebo letní dovolenou. Zejména obyvatelé hraničních měst s oblibou nakupují u sousedů a stejně tak podnikají drobné výlety za památkami a zábavou do vyhlášených míst. A není nic horšího, než po příjemně stráveném dni s rodinou a přáteli řešit nehodu, případně úraz, který se stal mimo Českou republiku. Díky chytrému a propracovanému pojištění na celý rok nemusíte myslet na to, z čeho zaplatíte škodu na cizím vozidle eventuálně technickou pomoc při záchranné akci. Zdraví je na prvním místě a vy pro něj právě teď můžete udělat maximum a hlídat si 365 dní v roce za zlomek ceny!