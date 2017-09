Jak na výpověď z pracovního poměru a co by měl obsahovat motivační dopis?

Snad úplně každý již řešil, nebo možná teprve řešit bude, problematiku ukončení pracovního poměru. Ať už je váš důvod pro podání výpovědi jakýkoliv, důležité je mít správně sepsaný dokument, který předáte zaměstnavateli. Víte, jaké by měla výpověď z pracovního poměru splňovat náležitosti? A jak poté sepsat motivační dopis, s jehož pomocí můžete získat lepší práci? Pokud je pro vás tato problematika stále jedním velkým otazníkem, je tento článek věnován právě vám.

Při podání výpovědi vám dobře poslouží vzory ke stažení

Pracovní poměr může zaměstnanec ukončit několika způsoby. Nejčastějším z nich je právě podání výpovědi z pracovního poměru. Tu lze podat i bez udání důvodu. Jedinou podmínkou je její doručení zaměstnavateli písemnou formou. Výpověď je možné doručit poštou, můžete ji ale podat i osobně. Vždy se však doporučuje mít její doručení nějakým způsobem zdokumentované. Může to být například podepsáním kopie, kterou si zaměstnanec uschová. K prvnímu dni následujícího měsíce poté začíná běžet klasická dvouměsíční výpovědní lhůta. Podání výpovědi je samozřejmě velmi důležitým aktem, který vyžaduje patřičnou pozornost. Pokud chcete mít jistotu, že svou výpověď napíšete správně, bez vynechání podstatných náležitostí, vždy použijte vzor výpovědi z pracovního poměru.

Při shánění nové práce vám pomůže dobře sepsaný motivační dopis

Pokud ze svého stávajícího místa neodcházíte kvůli jiné pozici, kterou již máte jistou, můžete svou výpovědní lhůtu využít ke shánění nové práce. Nejlépe vám s tím pomůže dobře sepsaný motivační dopis, který je tím prvním, co se dostává personalistům do rukou. Motivační dopis vás totiž představí mnohem lépe než životopis. Poví vašemu potenciálnímu zaměstnavateli více o vašich schopnostech a dovednostech, které jsou pro něj stěžejní. Úkolem motivačního dopisu je tedy, jak již název napovídá, motivovat personalistu, aby se vám ozval s termínem pohovoru. Zajímá vás, jak napsat motivační dopis? Na internetu opět najdete vzory a ukázky, jež vám s tím zcela jistě pomohou. Dozvíte se z nich, co uvést v úvodu i jak personalistu upozornit, že má co do činění s nejvhodnějším kandidátem na danou pozici.

Člověk se v průběhu let mění a spolu s ním se často mění i jeho záliby, požadavky a hodnoty. Proto nejsou ani změny pracovních míst ničím neobvyklým. Jen málokterý zaměstnanec vydrží celý život v jedné firmě. Pokud tedy nebudete na svém stávajícím místě spokojeni, určitě se nebojte změny. Zdá se vám vaše práce jednotvárná? Nechcete dělat do konce života to samé? Zkuste si najít práci, kde se můžete zlepšovat a něco se naučit. Najděte si firmu rozvíjející talent zaměstnanců a zkuste to tam. Hledejte tak dlouho, dokud nebudete opravdu spokojeni.