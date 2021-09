Ochlupení na zádech není žádná výhra. Laserová epilace zad vás ho zbaví raz dva

Záda jsou zkrátka jedním z míst, kde chloupky nechceme – laserová epilace zad je řešením! Chloupky rostou téměř všude, ale přesto jsou určitá místa, kde není dvakrát chtěné. Každý máme alespoň jedno takové místo. Před ostatními ho tajíme, protože nám to není příjemné. Avšak nemusíme si s tím dlouze lámat hlavu. Inovativní laserová epilace nás těchto trablů spolehlivě zbaví. Stačí pár krátkých sezení, dodržovat nějaká ta doporučení a o hladkou pokožku bude vystaráno!

Nohy, třísla, záda – není v tom rozdíl. Laserová epilace zad není nic výjimečného

Chloupky tady, tam a ještě támhle – není to sice nic, kvůli čemu bychom se měli hanbit, ale k chlubení to také není. Ochlupení je prostě něco, co k člověku neodmyslitelně patří, a to bez výjimky. Již na základní škole jsme se učili, že existuje prakticky od nepaměti. Nicméně, porovnáme-li pravěkého člověka s tím dnešním, určitě zaznamenáme poměrně patrnou změnu – ochlupení je čím dál tím méně. A ono to vlastně dává docela smysl. Jednou z předních charakteristik ochlupení je ochrana a zahřívání lidského těla. Pravěcí lidé moc oblečení nenosili, jak jistě všichni víme, a tak se jim výrazné ochlupení náramně hodilo. Člověk moderního světa ho ale tolik nepotřebuje, jelikož prakticky vyměnil ochlupení za oblečení.

Dodnes nám ovšem nějaké ty pozůstatky ochlupení zůstaly, a mnohdy právě na místech, na kterých to nemusí být zrovna příjemné.

Není ovšem radno se tím příliš zabývat, jelikož dnešní moderní technologie vás dokáží chloupků v mžiku zbavit – a to kdekoliv na těle. Mezi nejžádanější, ale hlavně nejefektivnější metody odstraňování chloupků se jednoznačně řadí laserová epilace. Tento jednoduchý zákrok lze provést na kterékoliv části těla, nejčastěji pak na:

rukou a nohou,

obličeji,

podpaží,

intimních partiích,

zádech.

Žádná část těla není zvláštností, co se týče epilace chloupků. Laserová epilace si poradí opravdu s čímkoliv, a to bravurně.

Záda představují poměrně velkou plochu. Pro laser EPILIA RF to není sebemenší potíž

Záda jsou jednou z těch problémovějších partií, co se týče ochlupení. Sami si je jen stěží oholíme a prosit někoho o pomoc není dvakrát příjemné. Navíc obyčejnou žiletkou na zádech zázraky nesvedeme. Rostou-li tam chloupky, bývají spíše tenoučké a pigmentově světlejší, což dělá holení značně náročnější. Nejúčinnějším řešením, jak z této poněkud prekérní situace ven, je právě laser. Laserová epilace totiž funguje na bázi dvojího záření, díky čemuž pronikne do větší hloubky pokožky. Laser tak nelikviduje chloupky pouze povrchově, ale hravě si poradí i s jejich kořínky. Ani světlé chloupky nejsou pro laser žádná potíž. Laserová epilace zad tak zanechá vaši pokožku sametově hebkou, a to jednoduše, rychle a bezbolestně!

Výsledek bude stát za to. Stačí po zákroku dodržovat pár pokynů

Přestože laser představuje jednu z nejšetrnějších metod, jak se zbavit chloupků, přece jen se jedná o určitý zásah do lidského těla. Je proto nezbytné poslouchat lékaře, chovat se zodpovědně a po zákroku dodržovat jistá pravidla. Ta se liší dle typu prováděného zákroku, míry zásahu, ale také fyzické kondice pacienta. Představme si alespoň ta nejběžnější z nich:

Vyhýbat se přímému slunečnímu záření.

Oblast zákroku pečlivě hydratovat.

Nesprchovat se příliš teplou či horkou vodou.

Nevystavovat tělo přílišné fyzické zátěži.

Dodržíme-li všechna doporučení, které nám vystaví lékař, výsledek se zaručeně dostaví. S hladkou pokožkou bez chloupků opět nabydeme ztraceného sebevědomí, a ještě budeme vypadat dobře.