Prodej investičních zlatých slitků a mincí trhá rekordy. Volte zlato i vy!

Tuzemští obchodníci v letošním roce hlásí rekordní zájem nových klientů o investice do zlata. Není divu, lidé si totiž začínají uvědomovat, že je právě investiční zlato v dnešní době jistotou, která jim může v budoucnu pomoci překlenout potíže s financemi, pokud přijde vysoká inflace. Ta je už nyní poměrně velkým strašákem. Investujte do zlata i vy a ochraňte své peníze.

Důvody pro koupi zlata jsou zřejmé a logické

Zlato se dá v podobě investičních slitků a mincí nakoupit už za relativně nízkou sumu peněz, tudíž je dostupné prakticky pro kohokoliv z vás, kdo má alespoň nějaké úspory. Platí samozřejmě, že čím více peněz investujete, tím lépe se zajistíte proti případné ekonomické krizi, jež dle některých odborníků může brzy nastat. A jejím hlavním ukazatelem vždy bývá vysoká inflace, kdy dochází často k prudkému nárůstu cen veškerých služeb a zboží. Kdo má v dané chvíli uložené peníze ve zlatě, ten může být v klidu, neboť zlato si i v dobách krize dokáže uchovat svoji hodnotu, ba ji dokonce ještě zvyšuje.

Poznatky specialisty na investiční zlato

Pavel Trtík, zakladatel známého internetového obchodu zlate-mince.cz, přidává poznatek ohledně změny struktury klientů, kteří projevují zájem investovat do zlata: „Dříve bylo běžné, že se ve velkém prodávaly zlaté slitky o hmotnosti jednoho kilogramu, ale movitá část společnosti zabezpečila své finance nákupem zlata již před lety. Nyní z tohoto prozíravého kroku těží. Dnes investují do zlata ti, kteří zaspali a až nyní si uvědomují, že čím více peněz se dostává do oběhu, tím rychleji jejich úspory ztrácí na hodnotě.“

Zároveň Trtík upozorňuje na to, že si investoři vybírají především menší zlaté slitky: „Nákup zlatých slitků je atraktivní především pro klienty, kteří chtějí své peníze držet ve svých rukou a nemají důvěru v různé spořící programy do zlata. Lidé nakupují ve větší míře i malé slitky o hmotnosti 1-5 gramů, které jsou dostupné pro každého.“

Internetové obchody zpřístupnily investiční zlato zájemcům ze široké veřejnosti

Díky eshopům, k nimž se už od roku 2003 řadí právě také zmiňované Zlaté mince, je investiční zlato snadno dostupné. Dříve jste museli volit specializované obchody, kterých je sice také po České republice rozeseto celkem dost, ale ne každý je má v blízkosti svého bydliště. Eshopy zaručují, že si zlaté mince a slitky můžete vybrat, objednat a zakoupit klidně z pohodlí domova, takže kromě jiného ušetříte čas, možná i peníze.

U zlata nemusíte počítat s DPH

Zlato je perfektní investiční příležitostí nejen ze samé podstaty, kdy chrání vámi vložené peníze před inflací. Zároveň lze vyzdvihnout jeho osvobození od platby DPH, což je zákonná výjimka, jež například pro další oblíbenou komoditu, stříbro, neplatí. Zde musíte počítat s navýšením o daň z přidané hodnoty, která aktuálně činí plných 21 %. A to, jak jistě uznáte, rozhodně není málo. Zvláště tehdy, hodláte-li investovat desítky či stovky tisíc korun, je tato daň poměrně značnou zátěží pro každého investora.

Oblíbené slitky a mince najdete ve vybraných českých eshopech a v klasických obchodech

Ze zlatých slitků lze aktuálně v tuzemských obchodech najít například švýcarské cihličky Argor Heraeus, dále pak rovněž obdobné slitky z Rakouska nebo Německa. V případě zlatých mincí si sběratelé i klasičtí investoři mohou dělat zálusk třeba na zlaté dukáty, na nichž je zobrazený panovník Karel IV. Kromě těchto dukátů se nyní dají za výhodných podmínek pořídit ještě zlaté mince Wiener Philharmoniker. Jedná se o tradiční formu investičního zlata, dnes jsou tyto mince k dispozici ve verzi 2021, což mnohé sběratelé určitě potěší, neboť mohou investovat do rozšíření a zkvalitnění své sbírky.