Proč nepoužívat ručníky na veřejných toaletách?

Ten nejlepší a správný způsob, jak si umýt ruce a zbavit je tak nejen viditelných nečistot, se učíme už jako malí. Každý víme, že teplá voda, mýdlo a čistý ručník představují jakousi svatou trojici, která se postará o skutečně špičkový výsledek našeho snažení. V uplynulém roce a půl se v důsledku pandemie dostala správná technika mytí rukou do středu pozornosti. Proč se klasickému ručníku vyhnout obloukem a jaká je jeho dostatečně vyhovující alternativa?

Kvalitní mýdlo je základ

Co se týče mytí rukou, mnoho lidí si myslí, že nejvíce záleží na kvalitě mýdla. Tuto domněnku silně podporuje i opravdu bohatá nabídka produktů. Na trhu dnes najdete celou škálu produktů různých cenových hladin, spektra vůní, ale i funkcí či konzistencí – dezinfekční, zvláčňující, tekuté, tvrdé apod. Výběr je čistě subjektivní a většinou je hlavně podřízen libosti vůně a samozřejmě ceně. Je to ale opravdu tak, že mýdlem za pár korun si ruce neumyjete tak dobře jako s luxusním mýdlem s vůní drahého parfému? To by bylo trochu krátkozraké. Pokud vám jde jen o dobře umyté a čisté ruce, postačí i obyčejné mýdlo. Riziko, které může zhatit celý boj za čisté ruce bez bakterií a špíny, se ale překvapivě skrývá jinde.

Zkáza jménem mokrý ručník

Zatímco doma používáme k osušení mýdlem vydrbaných a vyvoněných rukou měkké ručníky a osušky, ve veřejném prostoru povstává otázka nad jejich vhodností a nevhodností. Pravdou je, že v domácím prostředí dochází k časté obměně a praní látkových ručníků na ruce, a i při používání jednoho ručníku všemi členy domácnosti stačí bez obav mezi jednotlivým používáním uschnout. Přesně s tímto ovšem rozhodně nejde počítat na veřejné či celofiremní toaletě.

Při vyšší koncentraci lidí nestíhá látkový ručník schnout a už během pár hodin se v něm začnou šířit bakterie nebo vznikat plísně. A utřít si ruce do takto znečištěného kusu látky může zhatit celé předchozí snažení o dokonale čisté ruce. Jedním ze způsobů, jak tomuto stavu látkových ručníků předejít, je jejich častá obměna. Otázka ale zní – jste schopní zajistit dostatečné množství klasických ručníků a je ve vašich silách je pravidelně měnit a prát?

Moderní řešení existuje

Zcela upřímná odpověď by byla pravděpodobně záporná. Ale existuje lepší řešení? Ano, existuje. Celou nepříjemnou a na první pohled složitou situaci dokáže vyřešit vhodný zásobník na ručníky. Takový zásobník představuje maximálně hygienické a zároveň dostatečně elegantní řešení zachování čistoty na společné toaletě nebo v umývárně, a to i když se na nich doslova “dveře netrhnou”.

Zásobníky lze pořídit v různých cenových hladinách i velikostech. Všechny spojuje kvalitní provedení z plastu nebo kovu, jednoduchý design a univerzální barevnost, díky kterým doladí prostory v jakémkoliv stylu. Papírové ručníky jsou také více než cenově příznivé, a navíc se prodávají v praktických baleních zpravidla po stovkách kusů. Papírové ručníky slouží k jednorázovému použití a pyšní se výbornou savostí. To znamená žádné bakterie ani plísně a jen opravdová čistota.

Jak vidíte, cesta za perfektně čistýma rukama vždy a všude nemusí být vůbec složitá!