Jogger – kompromis mezi džíny a tepláky

Pánové, dobrá zpráva – vždycky jste měli pocit, že nepatříte do kategorie stále vysoce módních upnutých džínů, ale nikdy vám nebylo příjemné jít do města v naopak velice pohodlných, avšak trochu buransky působících teplácích? Někdo podobného ražení se rozhodl vyhovět vašim přáním a výsledek je díky bohu poměrně uspokojující a navíc celkem sexy. Jogger kalhoty, občas zvané joggerky, jsou stálým trendem mezi muži, kteří nechtějí volit mezi přílišnou strojeností a ležérním komfortem. Dneska už je možné mít oboje v jednom a nenechat tak trpět svoje nádobíčko na úkor zalíbení se.

Jak je kombinovat?

Joggers najdete jak v džínovinové variantě, army stylu, klasicky černé, khaki i jinak barevné. A všechny si zaslouží stylově nakombinovat tak, aby celkový outfit dostál příležitosti, ke které má být nošen. Upgradovat můžete například džínové jogger kalhoty pomocí kostkované košile a klasických kecek. Za doplněk zvolte hodinky s koženým řemínkem a máte ideální outfit na první rande. Na pánskou jízdu v uvolnenějším stylu zkombinujte tmavé joggers s volnějším trikem s V výstřihem a delší rozhalenou mikinou s kapucí. Rozbijte celek bílými teniskami a masivním náramkem na zápěstí a máte vyřešeno – ani moc lajdácké, ani moc snaživé.

Materiál dělá hodně

To, jaké jogger kalhoty kam obléknete, hodně určí i materiál a střih kalhot. Nejsou totiž joggerky jako joggerky. Příliš volný střih a snížený sed mimo domov, posilku a návštěvu kamaráda moc neobhájíte, naproti tomu trošku obepnutější joggers z pevnějších materiálů vynosíte se správnými svršky téměř kamkoliv. Upgradovat nebo naopak degradovat, může kalhoty, stejně jakékoliv jiné, i kvalita provedení. Nebojte se tedy do nich stejně jako do džín trochu zainvestovat, vyplatí se to!