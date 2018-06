Nehty jako papír a polámané konečky vlasů? Víme, jak na ně!

Jste už pořádně unavení z toho, že kdykoliv si necháte vlasy dorůst do kýžené délky, začnou se vám ošklivě lámat, takže je stejně musíte ostříhat, aby vypadaly jakž takž k světu? Nebaví vás nosit krátké nehty, protože kdykoliv přesáhnou přes délku prstu, začnou se vám zatrhávat a lámat i při obyčejném oblékání či mytí nádobí, a to i přesto, že je nalakujete zpevňujícím lakem? Chcete znát příčinu i řešení svého trápení? Pak je následujících pár odstavců určeno právě vám.

Proč se to děje zrovna mně?

Pokud pociťujete výše popsané nežádoucí změny, může jít pouze o přechodný problém způsobený hormonální disbalancí, třeba u dospívajících dívek, těhotných žen, či žen v přechodu jsou spolu s dalšími příznaky tyto změny poměrně běžné. Zpozorněte však, pokud je problém dlouhodobějšího rázu, může se totiž jednat o absenci nějakého velmi důležitého vitamínu, který neovlivňuje jen zdraví vašich vlasů a nehtů, ale zdraví z komplexního hlediska. Můžete trpět nedostatkem železa, s čímž je spojená i celková únava, nedostatkem selenu či hormonu estrogenu.

Vitamín A – přítel i nepřítel

Pomocníkem na trápení s unavenou a zplihlou hřívou a též oslabenými nehty je jednoznačně vitamín A. Paradoxem ale je, že stejně jako jeho nedostatek, tak i jeho přebytek způsobují tentýž problém. Daleko účinnějšími bojovníky, kteří vám dopomohou ke kýženým výsledkům a celkové regeneraci a navrácení pocitu ženskosti, jsou například vitamín H (také zvaný B7, biotin a koenzym R) nebo zinek.

Biosil plus, spolehlivý a dostupný

Obě účinné složky naráz do sebe můžete dostat nenásilnou formou polykání kapslí doplňků stravy, a to například oblíbeným a všude skloňovaným Biosilem plus. Je vyváženým spojením právě zinku, který pomáhá k udržení zdravého stavu pokožky, kostí, vlasů, nehtů, zraku a normálního metabolismu vitaminu A, a vitamínu H, který se stará o totéž, a navíc pomáhá k normální činnosti nervové soustavy a harmonii psychiky, jejíž nerovnováha často výše zmíněné obtíže způsobuje. Biosil plus se tak kompletně stará nejen primárně o nehty a vlasy, ale také o ostatní faktory zdraví, a to vše v jedné tabletce denně seženete za velice příznivou cenu třeba na webu http://www.gigalekarna.cz/produkt/biosil-plus-tbl-60/.