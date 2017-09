Vaše práce, vaše štěstí

Lidem už dávno nestačí dostávat za práci jen peníze. I když samozřejmě vůbec nechci zlehčovat jejich zatím nenahraditelné místo. Lidé se potřebují realizovat. Motivaci vidí ve smyslu své práce. Jsou rádi, když můžou říct, tohle je moje práce, tohle jsem udělal já, tohle je můj nápad. Jsou ale lidé, kteří se stále nenašli, nevyhranili se, a na úřadech práce, v agenturách tápou a hledají své místo. Nacházíte se ve stejné slepé uličce? Jste na křižovatce života? Jste ve své práci nešťastní?

Řekni mi, co děláš, a já ti řeknu, kdo jsi

S nadsázkou se dá říct, že vás vaše zaměstnání definuje. On je to možná takový začarovaný kruh, protože je to spíš vaše práce, která vás ovlivňuje, ne vy ji. Stáváte se tím, čím je pro vás vaše povolání. V práci strávíte většinu svého života, a proto je důležité, jací chodíte z práce domů. Test dobrého povolání je, jestli z ní máte vrásky radostí, nebo starostí. Jak ale na tento fakt přijít dřív, než promarníte svůj život? V prvé řadě musíte vědět, kdo jste vy sami a v čem jste dobří, protože to vás bude i bavit a vydělávat vám peníze.

Poznejte sami sebe

Máte organizační schopnosti? Jste introvert se smyslem pro detail? Dokážete inspirovat druhé k výkonu? Každý jsme originál a každý máme na něco vlohy. Jen někdy potřebujeme popostrčit a objevit, co je skryto. Hledání práce nemusí být jen frustrující záležitost. Může jít o období, které vám otevře dveře do míst, o kterých jste ani nevěděli, že existují. Možná to zní pohádkově. Nejsem naivní. Vím, že nemít práci je velmi stresující, být ale v práci celý život nešťastný je mnohem horší. Abyste rozlouskli ten oříšek a přišli na to, kdo jste a jaká práce vás naplní, otestujte se. Airjobs.cz přišel s inovací v hledání zaměstnání. Nabízí typologický test, s jehož pomocí zjistíte, jaká povolání jsou pro vás nejlepší. Následně na výsledek vám Airjobs nabídne i volná místa v celé ČR. Zbytek už je jen ve vašich rukou.