Vyberte podlahu, která vám poslouží dlouhá léta

Pokud se pouštíte do rekonstrukce interiéru, potom začněte rovnou od podlah a vyměňte stávající krytinu za moderní materiál. V současné době existují různé možnosti, přičemž záleží především na tom, co od podlahové krytiny očekáváte. Stejně tak myslete i na to, v jaké místnosti se provádí pokládka, protože v předsíni je vhodnější něco jiného než v obývacím pokoji.

Stále velký boom zažívají plovoucí podlahy, které jsou k dostání z různých materiálů. Zapomeňte tentokrát na koberce, protože nadčasový punc místnostem vtisknou například parkety.

Dřevěné podlahy

Dřevo je přírodní a udržitelný materiál, po němž se velice dobře chodí, zejména ve srovnání s keramickou dlažbou. Pokud je tedy v místnosti zapotřebí větší teplo, palubkové podlahy jsou ideální volbou, navíc vnáší do domova teplo a eleganci. Dřevěné podlahy navíc můžete bez problémů kombinovat se systémem podlahového vytápění.

Dřevo je neuvěřitelně odolné a nabízí stabilitu. Podlahy z tohoto materiálu vydrží klidně i sto let. Stačí jim věnovat náležitou péči.

Vinylové podlahy

Další příčku v žebříčku oblíbenosti obsadily vinylové podlahy, jejichž výhody se výrazně liší v závislosti na typu a kvalitě vybraného výrobku. Obecně však platí, že vinylové podlahy jsou odolné proti poškození a vlhkosti, snadno se instalují i udržují a taktéž jsou k dispozici v neomezené škále barev a vzorů.

Laminátové podlahy

Zajímají vás spíše laminátové podlahy? Samotný laminát je levnější než výše zmíněné materiály. Pokládka laminátové podlahy je jednoduchá a rychlá, takže to zvládne i každý domácí kutil.

