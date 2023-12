Koupit ojetý vůz napřímo, nebo v autobazaru?

Nová vozidla jsou pro spoustu lidí finančně nedostupná. Pokud chtějí jezdit, jejich jedinou možností je vůz ojetý. Cesty k němu vedou dvě. Koupit si ho mohou od prodejce buď napřímo, nebo z autobazaru. Obě možnosti mají své přednosti i nedostatky.

S ojetými vozy to nebývá zrovna snadné. Nikdy totiž nevíte, co mají za sebou. To platí na všechny ojetiny, tedy ty od soukromníků i z autobazarů. Největším rizikem jsou vozy z druhé ruky dovážené ze zahraničí včetně Německa. To v uplynulém roce sužovalo hned několik záplav. Hodně aut se tam dostala pod vodu. A většiny se jejich majitelé snažil zbavit. Spousta z nich skončila i v Čechách.

Vůz si proklepněte

Ale zpět k otázce vznesené v titulku tohoto článku. Vůz koupený napřímo, tedy přímo od prodejce vás zřejmě vyjde levněji. Ale je bez záruk. Na rozdíl od toho z autobazaru, na který se vztahuje dvouletá záruka na skryté vady. Autobazar se přeci jen musí řídit určitou legislativou, která hraje na ruku kupujícímu. Pokud i přesto půjdete cestou koupě napřímo, přiveďte si k ní zkušeného automechanika, který se s vozidlem projede. Ještě lepší bude, když ho pořádně prohlédne. A na stránce cebia.cz se seznamte s jeho historií.

Zánovní vozy Opava

Větší sázkou na jistotu rozhodně jsou vozidla z renomovaných autobazarů. Autobazar Opava (provozovaný společností HaeS motors s.r.o) specializující se na prodej ojetých vozů ze zahraničí a prodej zánovních vozů vám například ke všem nabízeným modelům předloží faktury za servis daného modelu, protokoly z technické stanice, servisní knížku i zmíněné certifikáty CEBIA.

Původ vozu zaručen

Autobazar ručí za původ nabízených vozů, počet najetých kilometrů i absenci právních vad. Jeho provozovatelé si totiž uvědomují, že prodej ojetých aut je podnikání jako každé jiné a jakákoliv nepoctivost by mohla vést k jeho zániku. Zkrátka svým zákazníkům nabízí jen kvalitní a po všech stránkách prověřená auta.

Ojeté vozy Škoda, BMW, Seat a Volkswagen

V nabídce jsou ojeté vozy Škoda, ojeté vozy Volkswagen a ojeté vozy Seat různých cenových relací. Největšímu zájmu se těší ojetá auta Škoda. Fabie, Octavie a Superby. Zájem ale je i o BMV ojeté vozy, už i proto, že autobazarů BMW u nás moc není.