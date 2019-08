Vlastní vinotéka doma? Žádný problém, chce to jen precizní kontrolu teploty

Máte rádi, když si ve chvíli volna otevřete láhev dobrého bílého nebo červeného vína, posadíte se do svého oblíbeného křesla na terase a jen tak pozorujete život a cvrkot okolo sebe? Takový čas je k nezaplacení a o to více si ho určitě vážíte. Co se týká výběru vína, nejste odkázáni pouze na jeho nákup v supermarketech. Dnes už existují různé vinotéky, které se specializují na vína tuzemských i zahraničních výrobců. I doma si můžete vytvořit vlastní sbírku vín a z nich vinotéku vašich oblíbených značek. Jak na to?

Vinotéka ve sklípku nebo v klimatizované skříňce

Říká se, že ve víně je pravda. Než ji tam začnete hledat, projděte si nabídku zdejších vinařů. Zvláště mezi těmi moravskými totiž najdete výborná vína, která se mohou stát základem sbírky. Někdo dává přednost vínům sladším, jiný má raději suchá. Podle toho se také přizpůsobí volba druhů vín. K vinotéce však neodmyslitelně patří vinný sklep. Ten však každý nemá k dispozici. Lze ho nahradit místností se stabilní teplotou okolo 13 stupňů Celsia, bez přístupu přímého slunečního záření. Archivované víno nemá rádo světlo a lépe se mu daří v tmavých místnostech. Stejnou službu udělá i klimatizovaná skříň na víno, což je ve své podstatě obdoba chladničky.

Do vlastní vinotéky vybírejte kvalitní vína

Až máte vyřešený prostor, v němž budete své bílé nebo červené víno přechovávat, pak už jen stačí pomalu začít svoji vlastní vinotéku budovat. Mezi její základ bude určitě patřit bílé víno z Moravy. Zdejší vinaři jsou vyhlášení a sbírají ocenění i v zahraničí. Existuje na dvacet druhů odrůd bílého vína a vy si mezi nimi určitě najdete tu, která vám nejvíce vyhovuje.

Jestliže dáváte přednost spíše sektům, i ty se určitě vyberete v odpovídající kvalitě. Není nad to si při oslavě příchodu nového roku otevřít šampaňské z vašeho oblíbeného ročníku které máte uložené ve své vinotéce. Šumivé víno patří ke stálicím významných oslav. Mezi dobré značky lze zařadit také sekty od firmy Dufek, jejíž výrobky bývají pravidelně zařazovány do Michelinského průvodce.