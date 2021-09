Umyvadlová baterie – nezbytnost nejen do vaší koupelny

Při zařizování či rekonstrukci koupelny se neobejdete bez celé řady věcí – jednou z těch nejdůležitějších věcí do koupelny je umyvadlová baterie. Nejen v koupelně, ale i v kuchyni nebo také v umývárně najde umyvadlová baterie své uplatnění.

Co se týče designu baterií, tak prim hrají jednoznačně nadčasově chromované baterie. Avšak za trendy záležitost lze označit černé, zlaté a bílé umyvadlové baterie, které jsou vyvedeny v moderním stylu a hodí se tedy i do těch nejmodernějších koupelen. Na své si však přijdou i milovníci klasiky, na trhu je totiž dostupná celá řada chromových umyvadlových baterií v retro stylu. Při nákupu se snažte barevně sladit baterie pro umyvadla vanu či sprchu v koupelně a zároveň pokaždé dbejte i na to, aby byla baterie sladěná s zbytkem koupelny.

Jaké druhy umyvadlových baterií existují?

Mezi nejrozšířenější typy umyvadlových baterií patří ty stojánkové a nástěnné. Stojánkové umyvadlové baterie se své popularitě těší zejména díky opravdu snadné instalaci a příznivé ceně. Jejich drobnou nevýhodou je nicméně to, že zasahují do prostoru umyvadla a občas tedy překážejí – tento problém lze naštěstí vyřešit montáží nástěnné baterie, jež vám nebude do umyvadla tolik zasahovat. Kromě větší praktičnosti se nástěnné baterie mohou v řadě případů pyšnit též atraktivnějším designem.

Poslední dobou oblíbeným druhem umyvadlových baterií jsou takzvané podomítkové baterie, které jsou z estetického hlediska jednoznačně nejzajímavější – jsou totiž schovány do zdi a ze stěny vyčnívají ve většině případů pouze ramínko a ovládání baterie. Jde o minimalistické řešení. Cenově se však jedná o nejdražší řešení, takovéto baterie totiž stojí řádově několik tisíc, zatímco nejlevnější stojánkové umyvadlové baterie lze sehnat i za méně než 500 Kč.

Pákové a kohoutkové baterie jsou klasikou. Jaké ovládání je moderní?

Nejčastěji jsou umyvadlové baterie vybaveny pákou, která slouží pro jejich ovládání a pomocí níž lze měnit intenzitu a teplotu proudu vody. Druhou klasickou verzí jsou pak kohoutkové umyvadlové baterie, které vám umožní regulovat samostatně teplou a studenou vodu. Tím však rozhodně není ovládání umyvadlových baterií vyčerpáno, moderní záležitostí jsou například umyvadlové baterie s termostatickým ovládáním nebo bezdotykové umyvadlové baterie.

Bezdotykové a termostatické umyvadlové baterie navíc nejsou pouze ukázkou stylu, ale dokáží vám ušetřit i peníze, neboť efektivněji využívají vodu. Co se týče materiálů, z nichž se baterie vyrábějí, tak se převážně jedná o mosaz a chrom.