Nestíháte? Profesionální pomoc s úklidem není ostuda

Každý z nás se občas dostane do kolotoče pracovních povinností, starostí a shonu, v němž těžko najde chvilku na načerpání sil na další den. A pustit se hned po příchodu domů ještě do náročného úklidu? V takových chvílích se taková představa zdá úplně nemožná. Pohodlným řešením situace může být oslovení profesionální úklidové firmy. Co dnes profesionální úklidová firma nabízí a je tato služba opravdu jen pro vyvolenou vyšší třídu?

Předsudky hoďte za hlavu

Pustit domů cizího člověka a ještě ho nechat uklidit? To je asi myšlenka, která se vkrade na mysl každému, kdo ještě nikdy nevyužil profesionálního úklidu a tak trochu jím zmítají hluboce zakořeněné předsudky. Zejména ženy se dnes stále potýkají s tvrzením, že pokud si nezvládnou samy uklidit domácnost, neodpovídají a nevyhovují obecně předkládanému modelu perfektní a správné ženy. Pokud si ale dovolíte osvobodit se od těchto zbytečných předsudků, úklidová firma se může stát vaší velkou záchranou a pomocníkem číslo jedna nejen v péči o domácnost, ale i úspoře času.

Celý byt, ale klidně jen okna

S čím vším jsou vám schopné úklidové firmy pomoci? Samozřejmě s úklidem kompletně celé domácnosti. Vytření všech tvrdých podlah, vyluxování koberců, důkladný úklid koupelny i kuchyně, mytí oken – to je takový základ, který je pro většinu firem zlatým standardem. Potřebujete jen umýt okna nebo perfektně uklidit koupelnu a kuchyň? Žádný problém! Velkou výhodou je také možnost volby individuálního úklidu, tedy jednoduše si vyberete s čím chcete pomoc a co zvládnete sami. U některých firem najdete v nabídce i takové specialitky, jako je čištění koberců, pohovek a čalouněného nábytku mokrou metodou, ozonové čištění interiéru nebo parní čištění. Tyto druhy čištění většinou oceníte při silném znečištění vybavení a také pokud vám záleží na opravdu maximální a hygienické čistotě.

Nejen pokud není čas

Služby úklidových firem se vám mohou hodit nejen pokud toho máte hodně a potřebujete doma udržet pořádek a čisto. V inventáři služeb najdete i úklidy po malování, úklidy společných prostor bytových domů, zahrad, sezónní nebo speciální generální úklidy, které se mohou hodit při vyklízení pozůstalostí, případně pokud se stěhujete do nového domu či bytu a chcete mít jistotu, že před vaším nastěhováním bude po předchozích nájemnících či majitelích skutečně perfektně uklizeno.

Pravidelný úklid nebo jen umytí oken může být velkou pomocí i pro seniory, kterým už nezbývá na pořádný úklid dostatek sil, případně i pro ty, kterým to zdravotní potíže dlouhodobě neumožňují. Tápete-li co dát prarodičům či starším příbuzným za dárek, možná, že by místo obvyklé kloubní výživy a vitamínů přišel i poukaz na profesionální úklid.

Služba dostupná pro každého

Firem poskytujících úklidové služby je dnes dost a je z čeho vybírat. I když se stále dle seriálů a filmů může zdát, že “paní na úklid” mají jen ti bohatí, kteří jsou lidově řečeno jen “líní vzít hadr do ruky”, určitě tomu tak není. I pravidelný úklid v intervalu, který si sami určíte je cenově přijatelný opravdu pro každého a nepředstavuje v drtivé většině případů žádné zásadní zatížení rodinného rozpočtu. Profesionálové na úklid používají speciální čisticí prostředky, mají k dispozici profi úklidové vybavení a jednoduše mají i ten správný “grif”, díky všem těmto faktorům je profesionální úklid oproti tomu našemu klasickému mnohem účinnější, preciznější a také rychlejší.

Jste-li stále v jednom kole nebo jednoduše chcete trávit volný čas smysluplněji, neváhejte a přenechte úklid svého domova profesionálům!