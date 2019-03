Nejčastější typy rekonstrukcí

K rekonstrukcím dochází z různých důvodů. Nejčastěji se jedná o nevyhovující vzhled a funkčnost. Zastaralé podlahy, stropy, staré rozvody, dlaždice nebo ošklivě vypadající stěny patří k nejčastějším důvodům. Z místností se nejčastěji modernizují koupelny a kuchyně. K nejvíce namáhaným kouskům v bytě pak náleží dveře a okna.

Celková rekonstrukce bytu

K celkové rekonstrukci dochází, když si člověk zakoupí starší byt, naopak ho chce prodat za vyšší hodnotu či mu nevyhovuje stávající rozdělení a vybavení. Pokud nemáte dostatek peněz najednou, je třeba rekonstrukci naplánovat dopředu, dokonce i na několik let. Obecně je nejlepší odstartovat úpravami stěn společně s rozvody na vodu, elektřinu, topení, plyn a odpady. Pokračuje se podlahami, vymění se zárubně a dveře. Následně se pokračuje koupelnou a toaletou. Pokud budete dělat komplexní rekonstruování najednou, je lépe si zajistit náhradní bydlení na tuto dobu.

Výměna oken na spadnutí

Už dobře víte, že se starými okny moc dlouho nevydržíte? Včas si je vyměňte, protože vám to přinese výhody, dokonce se vám brzy počáteční investice vrátí. Ano, je to tak, žádné teplo neunikne zbytečně ven, protože zkušené firmy je moc dobře umí správně seřídit a namontovat, aby se byt utěsnil. Pokud milujete dřevěnou klasiku, pohlídejte si konstrukci profilu, kde by neměly chybět ochranné izolované a provětrávané okapnice. Dřevěná okna jsou tak kvalitní, jaké byla zvolena technologie výroby. Eurookna z českého dřeva prošla mořením i v uzavřených spojích. Moderní kování umožňuje snadné ovládání a dlouhou životnost. Nechybí ani silná izolace. Plastová okna vypadají nadčasově, lze si vybrat jejich barvu a patří k oblíbeným hlavně díky dobrému poměry ceny a výkonu. Ohromí vás skvělou tepelnou a zvukovou izolací. Stane se, že neuslyšíte ani silný déšť nebo hluk z ulice. Zvolená povrchová úprava nepotřebuje extra péči, postačí je umývat běžným způsobem.

Nové dveře domů

Je dobré vědět, že když si usmyslíte mít nějaké druhy dveří, dostanete je, protože dnes není problém vyrobit přesně to, co splní vaše představy. Především by měly obstarat dostatek bezpečí, aby se k vám nedostal každý nezvaný návštěvník. Dále si je lze vybrat podle designu, izolace a komfortu. České dílny dovedou spojit řemeslný um s moderními technologiemi tak dokonale, že vám zhotoví velice podařené vstupní, balkonové, posuvné nebo terasové dveře. Z čeho se vyrábějí? Hlavně se používá plast, hliník, dřevohliník a dřevo.

