Výhodný operativní leasing na vybrané vozy

Přemýšlíte nad tím, jestli pořídit vlastní vozidlo, nebo si ho raději pronajmout? Věřte, že operativní leasing patří ke stále populárnějším formám pronájmu automobilu. Jezdíte zcela bez starostí, jak obstarat servis a pojištění. Nezajímáte se o to, co se stane se starým autem, když si pořídíte nové.

Smlouva na určený počet kilometrů

Nabídka vozů na operativní leasing se stále rozšiřuje a aktualizuje. Smlouva se uzavře na určený počet kilometrů, většinou za dobu jednoho roku, nebo za celkový nájezd kilometrů. Po překročení limitu se navíc doúčtuje sazba zapsaná ve smlouvě. Nejprve si vyberete vůz na dobu od dvanácti do osmačtyřiceti měsíců. Po této době si lze auto odkoupit za předem sjednanou cenu, nebo pokračujete v pravidelném měsíčním placení na již nový vůz. Do měsíční splátky se zahrnují asistenční služby, výměny pneumatik, prohlídky v servisu, povinné ručení a havarijní pojištění. První splátku uhradíte při uzavření smlouvy a následující jsou splatné vždy k prvnímu dni následujícího měsíce. Získáte i splátkový kalendář pro lepší přehlednost o plánovaných platbách.

Tipy na nové automobily do vaší garáže

Chcete zajet do garáže novým autem? Zkuste to ještě dnes! Škoda Superb na operativní leasing může být ve vaší péči, když předložíte platný řidičský průkaz skupiny B a bude vám víc než osmnáct let. V katalogu si najdete barevné provedení, jinak vs auto dostane svými elegantními liniemi a propracovanými detaily. VW Passat na operativní leasing vystihuje suverenitu a projevy inovativní síly. Exteriérové vybavení upoutá znatelně tvarovanými LED světlomety a zadními světly z LED diod. Jistě vás polapí náramný pocit, když se chytnete multifunkčního volantu v kůži a začnete ovládat rádio, telefon a hlavně multifunkční displej palubního počítače. Stačí se zmínit a zajistí se vyhřívání věnce volantu.