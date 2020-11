Ložnice s novými nápady

Styl bydlení může po čase trošku omrzet. Sice nelze neustále kupovat nové byty a domy, ale jistě zvládnete menší či větší úpravy, aby se vám zdála například ložnice jako nová a neokoukaná. Využijte odvěkého pravidla, že malé věci udělají velkou službu.

Vkusné zkrášlení místnosti

Než každý večer zakopávat o hračky, které si tu zapomněly vaše děti, v první řadě si pořiďte pěkný dřevěný box, kam je snadno vhodíte, než si je ráno zase vyzvednou k další hrací várce. I zcela nenápadné dekorace dovedou změnit vzhled interiéru. Na zaplněné krabice posaďte polštářky s nejrůznějšími motivy. Hodí se nejen na postele, křesla, gauče, ale také do koutů, na prádelníky, na skříňky různých tvarů. Současné materiály jsou velice příjemné na dotek, stačí si dobře vybrat například v internetovém obchodě Mikaton.cz, mohou kdykoliv začít vaše proměny bytového interiéru. Kromě toho můžete přikoupit i něco speciálního pro sebe, například nové spodní prádlo, kabelku, atraktivní oblečení.

Zachumlat se do pohodlí

Nejprve zatáhnete závěsy, potom se radostně položíte na postel. Konečně odpočinek! Znáte ten příjemný pocit, když se zavrtáte do peřiny, položíte se na měkký polštář a sladce sníte, než úplně usnete? Povlečení z bavlněného saténu vás nezaujme pouze po vzhledové stránce, ale ohromí vás při každém doteku. Příjemné pocity vám jistě pomohou k lepšímu usínání. Kvalitu barev a tisku zachováte déle, když nepřekročíte doporučenou teplotu při praní. Než strčíte ložní prádlo do pračky, doporučuje se ho obrátit na rubovou stranu a zavřít zip, čímž se zabrání případnému poškození zapínání a látky. Dopřejte si i klasické nebo francouzské druhy povlečení, k dispozici jsou opravdu neodolatelné motivy. Pokud vám do ložnice proniká světlo z ulice, vyřešte to tmavými závěsy. V sekci galanterie si nakoupíte různé stuhy, spony, krajky a jiné drobnosti, kterými lze upravit látky.