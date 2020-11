5 tipů na vánoční dárky v covidové době. Buďte fér a myslete na udržitelnost

Nezadržitelně se nám blíží svátky klidu a míru. Vánoce. Pro řadu lidi je ale jejich příprava časem stresu a velkého utrácení. V letošním roce ale více než kdy jindy půjde hlavně o to, aby rodiny mohly být spolu. Zapomeňte na hromadu dárku pod vánočním stromečkem. Při výběru myslete na kvalitu, udržitelnost a také na to, že cílem je tomu druhému ukázat, že na něj myslíte.

Domácí výroba

Když jsme byli malí, rodiče nám říkali, ať jim místo dárku nakreslíme obrázek. Zdá se vám to jako klišé? Ale pokud umíte malovat, věřte, že váš výtvor určitě někoho potěší. Na šicím stroji zase můžete pro své maminky, sestry a kamarádky vyrobit sadu látkových odličovacích tamponků. Ušetříte tak přírodu a uděláte radost doma vyrobeným dárkem. Velkou oblibu mají také domácí food dárky. Máte skvělý recept na sirup nebo domácí paštiku? Věřte, že takový dárek udělá mnohdy větší radost než tričko z koncernu šité v Asii.

Náš tip: Vyzkoušejte domácí granolu. Její výhodou je, že si do ní můžete dát všechno co máte rádi! A pokud například nejíte rozinky, můžete je na rozdíl od kupovaných balíčků vynechat. A pokud granolu po upečení dáte do hezké sklenice s mašlí, máte skvělý a chutný dárek pro své blízké.

Objevte malé české designéry

Letošní rok přímo vybízí k podpoře českých podnikatelů. V Česku najdete řadu výrobců šperků, kabelek, kosmetiky nebo oblečení. Objevte o letošní Vánocích kouzlo kvalitních materiálů a netradičních střihů, za kterými stojí zlaté české ručičky.

Dárek, který potěší a také pomůže

Někdy tím nejhezčím dárkem, který můžete dát je to, že se staráte a zajímáte o svět kolem sebe. Pokud opravdu nevíte, jaký dárek někomu dát, a nechcete dávat zbytečnosti, zkuste nějaký charitativní projekt. K Vánocům neodmyslitelně patří ponožky. V projektu Ponožky od babičky plete 200 českých babiček ponožky. Příspěvek jde jak na konkrétní pletařky, tak také na aktivity pro seniory. Díky projektu Skutečný dárek pak můžete například ženám z třetího světa koupit vložky, sazenice stromků i oslíka s povozem pro celou vesnici.