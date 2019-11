Jednoduchý prodej vaší nemovitosti

Každý den se nepoštěstí prodávat svou nemovitost. Někdo se k tomuto kroku odhodlá jen jedenkrát za život, proto pochopitelně chybí zkušenosti. Vše potřebné však najdete na férovém realitním portálu, kde vám rádi poradí, jak postupovat a úspěšně dosáhnout svého cíle.

Dobrý inzerát jako základ

Všechno začíná sepsáním inzerátu, protože jde o jediný způsob, jak dát vědět, že něco hodláte prodat. Férový realitní portál vám poskytne místo ke zveřejnění. Chodí sem stále hodně zájemců, ale mají k dispozici tisíce nejrůznějších nabídek. Jak si najdou právě vás? Upoutejte jejich pozornost dobrým textem. Prodej bytu vyžaduje trpělivost, ale celý proces lze popohnat. Například pomůže profesionální textace prodejního inzerátu, o což se postará zkušený realitní textař. On ví, co vše zvýraznit, co zaujme, jak vše přesně formulovat, aby nešlo o příliš nezáživný text s mnoha nepodstatnými věcmi.

Nezapomeňte na daně

Jistě máte nějakou představu, za kolik dům prodáte, ale nezaplatíte příliš vysoké daně? Prodávající zůstávají v klidu, protože od roku 2016 se o daň z prodeje nemovitosti starají jenom kupující. Koupě se tedy může značně prodražit, jelikož se vyžadují čtyři procenta z kupní ceny nemovitosti. Na finančním úřadu dokládáte několik podkladů. Jde o potvrzení nabytí vlastnického práva, zprávu o provedeném vkladu do katastru nemovitostí, někdy i znalecký posudek. Daňové přiznání se očekává maximálně do konce třetího kalendářního měsíce po měsíci, v němž proběhl zápis vlastnického práva na katastrálním úřadě. Odevzdání a placení proběhne vždy na finančním úřadě, pod který nemovitost spadá. Lze vše podat i elektronicky, pokud vlastníte datovou schránku nebo elektronický podpis.

Podpis smlouvy bez problémů

Stále častěji se řeší podepsané nevýhodné smlouvy. Vyhněte se potížím včas, protože i ten nejdůvěryhodnější kupec může čekat na nějakou vaši chybu. Právní služby vám obstarají zkušené advokáty, kteří se pustí do upravování vzorových smluvních dokumentů podle vašich informací, například jde o rezervační a kupní smlouvu, návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí apod.

Pomoc s realizací je tu pro vás

Kdo by si nepřál profesionální služby, které opravdu pomohou? Férový realitní portál Cincink byl založen nejen pro vkládání inzerátů zdarma, ale můžete zde najít nabídku různých extra služeb. Už jste někdy porovnávali profesionální a soukromé fotky? Každý pozná rozdíl. Věřte, že nafocení bytu zkušeným fotografem vám přivede mnohem více zájemců, protože on jednoduše dokáže vybrat ten správný úhel, aby vše vypadalo naprosto neodolatelně. Také dost pomůže zrealizování vizualizace interiéru. Dále popřemýšlejte, zda si inzerát zdarma nezaslouží větší pozornost. Za malý poplatek se stane více zviditelněným.