Krása interiéru s barevnými židlemi

Dobře sladěné barvy dovedou navodit správnou náladu mnohých lidí. Dá se tvrdit, že i přehnaná pestrost bývá v některých místnostech naprosto vítanou, proto se nebojte jídelní stoly doplnit různě barevnými židlemi.

Nebojte se kombinací nábytku!

Nejvíce se vyřádíte v dětských pokojích, kde to doslova může hýřit barvami, přitom nepřijde nikomu divné, že máte jeden kousek dětské židle fialový, druhý zelený a stolek v úplně jiném odstínu. Perfektně vypadají kusy nábytku v bílé či hnědé barvě, které se doplňují látkovými a dřevěnými boxy v několika barevných odstínech. Ano, převládá zde hravost. Proč ne, když si děti rády hrají a veselé prostředí jim nepřivodí zbytečně nějaké chmury. Pestřejší prostředí vyzkoušejte i v kuchyni, kde se schází celá rodina, aby ochutnala lahodné pokrmy. Nebojte se kombinovat nápadité varianty, které mohou na první pohled vypadat trošku šíleně, ale mezi trendy se v dnešní době dostává naprosto všechno!

Žádné nepohodlí v práci

Zaměstnání není vždy procházka rajskou zahradou, ale pracovní prostředí si můžete vylepšit mnoha způsoby. Vždyť tady strávíte většinu svého času, tak proč chodit do ponuré kanceláře, kde na vás nečeká nic pěkného? Veselejšími a šťastnějšími vás udělají maličkosti, jelikož je známo, že moc peněz na převratné změny nezbývá. Vyplatí se pořídit skutečně kvalitní kancelářské židle, díky nimž pohodově zvládnete i několik hodin sezení o každém pracovním dni. Můžete si je výškově upravit, komfortní opěr zajistí vysoký opěrák, područky poslouží k odpočinku vašich rukou. Konferenční židle umístíte nejen do kanceláří, ale také do zasedacích místností, kde se projednávají důležité úkoly a plány. Zohledněte celkové provedení a nosnost, protože sem často zavítají hosté a bude potřeba udržet jejich maximální pozornost. Potahy by měly působit vkusně a elegantně.