Jak předejít vykradení bytu? Buďte obezřetní!

Když loni v létě vykradli mého letitého souseda Karla, který si užíval dovolenou v Chorvatsku s rodinou, byl jsem dlouhou dobu nervózní a necítil jsem se v našem panelovém domě jistě. Pravda, Karel bydlí v přízemí a my až ve třetím patře, jenže člověk ztratí iluzi o zajištění vchodových dveří do celého komplexu bytů a snaží se myslet aspoň na to své. Když se Karel vrátil do vyloupeného bytu, odkud mu odcizili televizi, mobilní telefony, notebook a cenné šperky, vypadal naprosto zničeně.

Veškeré své úspory totiž investoval do dovolené a během jednoho týdne byl naprosto bez peněz. Když jsem ale Karla potkal po několika týdnech, vypadal opět ve své kůži. Nechal si zabezpečit byt a poradil mi, abych se také postaral o své drahé hudební nástroje. Začal jsem tedy na jeho doporučení výměnou dveří a konečně si pořídil vysoce kvalitní dveře do paneláku.

Jak na to? Začněte hledat správného dodavatele

Vyhovující bezpečnostní dveře do bytu jsem našel, když jsem oslovil zajetou českou firmu NEXT. Zajistila mi vysoce kvalitní dveře české výroby s platnými českými certifikáty, to znamená bezpečnostní certifikát i ze zákona pro byty povinný protipožární certifikát. Nové dveře působí robustním dojmem, mají výborné protihlukové a termoizolační vlastnosti, což oceňuji zejména o víkendech, kdy si sousedé pouští nahlas televizi anebo po chodbách běhají děti. Klíčový pro mne byl servis a lidský přístup. Konzultační technik se dostavil prakticky ihned, poradil mi s výběrem dveří včetně příslušenství. Nové dveře do bytu jsem sladil s kováním i vložkou a opatřil kukátkem. Skutečně nic nebyl problém.

Jak rozlišovat bezpečnostní dveře?

Masivní vstupní dveře lze vybírat pro rodinné domy i bytové jednotky, jež jsou součástí panelových a dalších činžovních domů. Dveře do bytu jsem zvolil ve 3. bezpečnostní třídě, stejně jako bezpečnostní kování i bezpečnostní vložku. S tím mi naštěstí velmi ochotně poradili technici a následně mě o kvalitě ujistili montéři, kteří dveře profesionálně ustavili a připomněli mi, že se zavedenou českou firmou mohu čerpat záruční i pozáruční servis a využívat nonstop zámečnickou pohotovost. Odteď jezdíme s Karlem oba na dovolené bez pochyb a obav.