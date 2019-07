Odhalte kouzlo wellness rituálů a dobijte ztracenou vitalitu

Necítíte se ve své kůži? Zdá se vám, že byste potřebovali nějaký menší restart organismu pro doplnění energie, která se někam vytratila? Nejlepší je v takovém případě navštívit wellness studio a zcela se oddat některé luxusní proceduře, při které z vás spadne veškerý stres a nashromážděná únava. Máme pro vás tip na jedno místo, které najdete v Karlíně. Tady v Satori Spa zaručeně své baterky dobijete!

Vyberte si relaxaci podle svého gusta

Někdo dává přednost pobytu v sauně, jiný má rád masáže, třetí nedá dopustit na jacuzzi. Co je tím největším relaxem pro vás? Wellness Praha Karlín nabízí všechny zmíněné procedury, takže si vybere opravdu každý. Už při vstupu do tohoto prostoru vás okouzlí podmanivá atmosféra a v okamžiku zapomenete na vnější svět plný pracovních povinností, spěchajících lidí i cinkajících tramvají. Tady vládne klid a mír a ona pohodová nálada co chvíli skočí i na vás.

Odhalte kouzlo rituálů

Kromě výše zmíněných služeb nabízí Praha Wellness také jedinečné rituály. Až vám prozradíme, v čem spočívají, budete je chtít zažít. Právě tyto rituály totiž dokážou udělat s vaším tělem i myslí hotové zázraky!

Je jich několik a všechny trvají 1 hodinu a 20 minut. Co za tu dobu můžete zažít? Pojďme se konkrétně podívat například na rituál nazvaný Růžový sen. Nebojte, spát se tu rozhodně nebude. Nejdříve vás čeká luxusní tělový peeling, který zbaví vaše tělo odumřelých buněk. Následuje smetanová Kleopatřina lázeň ve vodě plné sušených poupat damašských růží. A nakonec se můžete oddat jedinečné masáži aromatickým olejem z divoké růže. Samozřejmě vše provádí profesionálové a používají kvalitní přírodní oleje.

Kromě Růžového snu nabízí wellness centrum také rituál nazvaný Levandulový ráj věnující se pohodlí vašich nohou a Sen jižních moří pro zářivou pleť. Jak probíhají? To zjistíte jedině v luxusním Satori Spa.