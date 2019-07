Založení s.r.o. nemusí být vůbec složité

Podnikání je snem mnoha lidí. K tomu, aby člověk rozjel vlastní byznys, ale jen touha nestačí. Ta je sice hnacím motorem, jenže pro podnikání musí mít člověk také vlohy. Chce to totiž někoho, kdo umí hospodařit s časem a má obchodního ducha.

Podnikání není pro každého

Jste-li sám sobě manažerem, vyžaduje to od vás daleko více, než když setrváváte v zaměstnaneckém poměru. Chodíte-li do práce, dostáváte úkoly, které plníte. Když podnikáte, chodíte také sice do práce, ale úkoly si vyhledáváte, zadáváte a plníte sami v případě, že jste osoba samostatně výdělečně činná. O něco jiného jde tehdy, když už vlastníte nějakou obchodní společnost. Tam z pochopitelných důvodů můžete delegovat práci už i na někoho dalšího. Při podnikání veškerá odpovědnost za hospodářský výsledek leží na vás. Proto obvykle musíte pracovat více než jen běžnou pracovní dobu, která má osm hodin.

Proč uvažovat nad založením společnosti s ručením omezeným?

Někteří živnostníci, když se jim jejich byznys hezky rozjede, uvažují nad založením s.r.o. Možná i právě proto, že pokud vystupujete jako právnická osoba, vzbuzujete větší důvěru. Společnost vytváří dojem stabilnějšího zázemí. Největší výhodou je, že pokud by se vám nedařilo, jako právnická osoba ručíte jen do výše majetku společnosti na rozdíl od živnostníka fyzické osoby, který ručí celým svým majetkem. Při založení společnosti s ručením omezeným si můžete navrhnout její název dle vlastního vkusu a pod ním podnikat. U fyzické osoby podnikatele je to jiné, ten musí používat vždy a pouze svoje jméno a příjmení.

Jednoduché založení s.r.o. na zakázku

Přitom založení s.r.o. není v současné době příliš složité. Lze totiž využít zajímavé nabídky a nechat si ji založit na profesionální úrovni někým, kdo se tomu věnuje. Odpadá tím spousta starostí s obíháním úřadů.