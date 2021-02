I při realizaci dřevostaveb se dopouštíme řady chyb. Jakých?

Zájem o moderní dřevostavby postupně roste společně se zájmem o ekologii. Mluvíme o ekologických stavbách, které se pyšní nízkou energetickou náročností. To je však jen jeden benefit z mnoha. Pokud bychom měli vypíchnout další výhody dřevěných obydlí, jež se od klasických zděných domků na první pohled vůbec neliší, zmínili bychom také rychlost výstavby a cenovou přijatelnost.

I když se dřevostavby na klíč na první pohled nemusí od klasických zděných domků nijak lišit, při jejich realizaci se člověk může dopustit řady chyb. Pokud nad tímto dřevěným bydlením přece jenom uvažujete, vyvarujte se následujícímu.

Pozor na špatný finanční odhad nákladů

Vůbec první otázkou, kterou si člověk pokládá, když chce stavit svůj vysněný příbytek (nezáleží na tom, jestli mluvíme o dřevostavbě nebo klasickém zděném obydlí), je, kolik to všechno bude stát. Cenové rozmezí je velmi důležité si určit, alespoň budete vědět, s čím počítat.

Bohužel řada lidí chybuje v tom, že si nenechá vypracovat přesný odhad nákladů. To vede k tomu, že bydlení přijde na daleko více, než s čím majitelé počítali.

Šetří se tam, kde nemá

Většina lidí chce při stavbě příbytku výrazně ušetřit. Čechům to ostatně nemůžeme mít za zlé, je to zkrátka v jejich povaze. Jenže na dřevostavbách by se šetřit nemělo. Zejména tedy ne na úsporných opatření, která vedou k nízké energetické náročnosti. Stejně tak se nevyplácí šetřit na věcech, které zajišťují, že bude mít firma dostatečně dlouhou životnost.

Rozhodně není dobré kývnout firmě, která přišla s nejnižší nabídkou. Ne vždycky je nejnižší nabídka marketingový tah. Někdy to značí jen o tom, že danou věc člověk zkrátka neovládá nebo že jí nerozumí.

Podceňování výběru projektanta

Stejně, jako se nemá podceňovat výběr správných řemeslníků, nemá se podceňovat ani výběr projektanta. Je důležité sledovat zkušenosti daného člověka, nikoli cenu, kterou za daného člověka uhradíte.