Ocelové a keramické koncové měrky od vyhlášeného výrobce

Ve strojírenském segmentu jsou koncové měrky nenahraditelné, přičemž na jejich výrobu se specializuje společnost Michovský-TOOLS s.r.o., která má vskutku pestrý sortiment. Objednat si tak můžete nejen sady koncových měrek, ale i individuální produkty vyrobené na míru podle vašich požadavků. V následujících řádcích vám prozradíme, k jakému účelu se používají koncové měrky.

Michovský-TOOLS s.r.o. je odborník na kalibry a měřidla. V rozmanitém portfoliu narazíte na kontrolní kalibry pro různé závity. Zakoupit tak můžete třeba trny pro vnitřní závity a kroužky pro vnější závity. Podstatnou položkou jsou koncové měrky, které jsou keramické i ocelové.

Koncové měrky bývají většinou v sadách

Koncové měrky podle DIN 3650 se vyrábí v třídách přesnosti 0 a 1. Velice žádané jsou především sady koncových měrek, které obsahují až 103 dílů, ovšem sehnat se dají i menší varianty, a to například s 31 anebo 87 kusy koncových měrek. V případě potřeby je možné zakoupit si i samostatné koncové měrky, a to do rozměru až 1 000 mm.

Potřebujete i certifikát a kalibrační list od akreditované laboratoře? Pro Michovský-TOOLS s.r.o. to není žádný problém, všechny potřebné dokumenty zajistí.

Ocelové měrky se vyrábí ze speciální legované ocele, přičemž na každé měrce je uvedeno unikátní číslo pro jednoduchou identifikaci. Stejně tak jsou v nabídce keramické a tvrdokovové měrky.

Michovský-TOOLS s.r.o. je specialista na nástroje

Společnost Michovský-TOOLS s.r.o. se zaměřuje na výrobu a prodej nástrojů (měřidel i kalibrů) více než dvě desítky let. Nástroje jsou využitelné především v průmyslových oblastech a řemeslných dílnách. Společnost se zaměřuje na precizní zpracování, vysokou kvalitu a dlouhou životnost nabízených produktů. Velkou výhodou je, že všechny nabízené kalibry i měřidla má skladem, takže dodání je rychlé.