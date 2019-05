Garáž – všechno, co o ní potřebujete vědět

Garáže představují bezpečné místo pro „ustájení“ vašeho vozidla. Poskytují mu to správné zázemí, chrání ho před případným poškozením i rozmary počasí. Nemusíte tak řešit nepříjemnosti v podobě poškrábaného laku, studeného motoru nebo prochladlých sedadel. Na co všechno musíte myslet, když se rozhodnete pustit do vybudování takového „přístřešku“?

Jak na ni

I stavba garáže podléhá předpisům. Zatímco na malou garáž vám postačí jen územní souhlas, ta větší už bude vyžadovat více papírování. Kromě územního rozhodnutí se neobejdete ani bez stavebního povolení. Teprve, až ho máte v ruce, můžete se pustit do samotné stavby. Garáž by měla s domem tvořit nedílný architektonický celek. Působit musí co nejméně rušivě, proto se nejčastěji umísťuje v suterénu domu nebo vedle něj a propojuje se s obytnou částí.

Příjezdová cesta

Většina z nás se bez auta neobejde ani jeden den. Proto bychom měli myslet na to, aby vyjíždění z garáže a najíždění do ní bylo co možná nejpohodlnější. To nám zajistí nejen dálkové ovládání vrat, ale také samotná příjezdová cesta, která k nim vede. Měla by být krátká, pohodlná, rovná a bez překážek. Povrch musí být dostatečně pevný, aby odolal všem rozmarům počasím. Ladit by měl s materiály, které jsou použité kolem domu a zahrady. Příjezdovou cestu nezapomeňte osvětlit, ať na ni dobře vidíte nejen ve dne, ale i v noci.

Velikost

Garáž musí splňovat určité normy z hlediska šířky, délky, výšky. Rozměry závisí na velikosti vašeho vozidla. Myslete však na to, že automobil, který máte teď, nemusíte vlastnit celý život. Je totiž dost pravděpodobné, že vám jednoho dne prostě doslouží a vy ho budete muset třeba s příchodem potomků vyměnit za něco prostornějšího a komfortnějšího. Počítejte proto s větší rezervou. Zbývající prostor pak může zároveň posloužit jako sklad, technická místnost nebo kutilská dílna, „Ubytovat“ zde můžete i motorku nebo jízdní kola.

Garážová vrata

Na garážových vratech rozhodně nešetřete. Právě ony jsou totiž důležitým bezpečnostním prvkem. Kromě jejich praktické stránky nesmíte opomenout ani tu estetickou, díky jejich velikosti a ploše, kterou zabírají, je totiž nikdo nepřehlédne. Vybírat můžete z široké palety barev, dekorů a jedinečných designů. Doslova jedinečný kousek z něj vytvoří speciální technologie Dura Print, která využívá digitálního inkoustového tisku. Vytisknout si můžete nechat různé imitace dřeva, betonu, ale i libovolné obrázky nebo fotografie. Tak proměňte je v neobyčejný skvost!