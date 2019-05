Papír do tiskárny pořizujte společně s náplněmi. Ušetříte čas i náklady

Můžete mít sebekvalitnější tiskárnu, ale bez náplní a papíru vám bude k ničemu. Pokud jste doposud kupovali kancelářský papír či fotopapír na jiném místě než barvy do tiskárny, je na čase to změnit. Někteří prodejci náplní totiž nabízí doplňkový sortiment včetně kancelářského papíru a fotopapíru. Patří mezi ně i e-shop Originalnitonery.cz, který má k dispozici přes 30 tisíc tonerů a inkoustových kazet pro všechny typy tiskáren. Vše objednáte na jednom místě – ušetříte čas i náklady na dopravu a balné.

Nakupujte tam, kde vám poradí

Výběr kancelářského papíru se často podceňuje. Uživatelé pořizují papíry do tiskáren bez ohledu na technické parametry (gramáž, kvalitativní třídu, povrch) či výrobce a zbytečně snižují kvalitu tiskových výstupů. Vyvarujte se častých chyb, papír nakupujte s předstihem a zjistěte si, jak postupovat při jeho výběru.

Doporučujeme nakupovat papíry a další kancelářské potřeby v obchodech, v nichž pracují s tiskárnami každý den a v případě zájmu vám sami poradí. Specializovaný internetový obchod Originalnitonery.cz se rozhodl svým zákazníkům výběr kancelářského papíru a fotopapíru ulehčit. Stačí zadat výrobce a model tiskárny. Ihned se vám zobrazí nabídka všech náhradních náplní a tonerů, ale také kancelářských papírů a fotopapírů, které jsou vhodné přímo pro vaše zařízení.

Fotopapír od výrobce tiskárny zajistí nejlepší výsledky

Pokud máte kvalitní domácí tiskárnu a chcete si vytisknout fotografie, bez správného fotopapíru nedosáhnete uspokojivých výsledků. V první řadě je důležité zvolit papír podle technologie, kterou používáte. Fotopapíry do inkoustových tiskáren se totiž od těch do laserových tiskáren liší. Nejlepších výsledků dosáhnete nákupem originálních fotopapírů od výrobce tiskárny, případně takových fotopapírů, které jsou dostupné v nastavení tisku.

Zvolíte-li při nastavení tisku konkrétní typ fotopapíru, tiskárna se mu přizpůsobí a použije ideální množství barvy a kombinaci odstínů. V případě univerzálních fotopapírů je výsledek nejistý, barva se může rozpíjet a odstíny se budou od předlohy na monitoru výrazně lišit.

Nažehlovací papíry a další speciální typy

Pro ty, kteří v oblasti tisku rádi experimentují a chtěli by vyzkoušet něco nového, připravil e-shop Originalnitonery.cz i nabídku speciálních typů papíru. Patří mezi ně například nažehlovací papír určený pro inkoustové tiskárny. Pomocí folie snadno přenesete logo, fotografii či obrázek na textil a během chvilky si vyrobíte vlastní potisk trička či jiného kusu oblečení.

Při nákupu nových tonerů či inkoustových kazet přihoďte do košíku i vhodný typ kancelářského papíru či fotopapíru. Budete mít papír do zásoby, navíc ušetříte na poštovném a zásilku budete mít doma do 24 hodin od objednání.

Zdroj fotografií: Depositphotos.com