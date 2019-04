Komfortní zázemí zasedací místnosti i kanceláře

V kanceláři dnes trávíme spoustu hodin, proto by měla být prakticky zařízena a nabízet nejen prostor pro pracovní úkoly, ale též koutek pro odpočinek. Ať už zařizujete kanceláře pro své zaměstnance nebo si chcete vybavit domácí pracovnu, nabízí se celá řada modelových sestav, s nimiž vytvoříte dokonalé pracovní zázemí. V případě, že hledáte vhodné řešení pro otevřené kanceláře, tzv. open space, volte prostorné stoly s přepážkami, díky nimž získá každý své soukromí a ohraničený pracovní prostor.

Akustický panel jako nástěnka

Velmi moderní a trendy jsou akustické panely. Poslouží zároveň jako nástěnka či dekorace. Žádná kancelář se neobejde bez lounge nábytku, kde se bude skvěle odpočívat i pracovat. Odpočinková křesla jsou navržena předními návrháři tak, aby zapadla do designu celé místnosti. Křesla či pohovku umístěte ke kávovaru, popřípadě do vstupní haly. Doma vám pak zaručeně nesmí chybět robustní křeslo, kde se bude perfektně číst oblíbená detektivka. Nezapomínejte na precizní vybavení jednací místnosti. Jednací stůl lze nastavit výškově, ale můžete zvolit také rozměrné jednací stoly s dostatkem místa pro všechny důležité manažery na poradách. Neméně důležité jsou konferenční židle, ty musí poskytovat pohodlí dokonce během několika hodin sezení na jednání. Jednací křesla s otočnou základnou, stabilními opěradly a atraktivní barevné kombinace vám jednoduše učarují.

Vzhled kanceláří je vaší vizitkou

Zajímavý nábytek nejen do kanceláře je dnes již k dispozici online. Prohlédněte s nabízené sestavy, které jsou koncipovány tak, aby prostorově nezabíraly mnoho místa. Zvolit ovšem lze i exkluzivní nábytek v nadčasovém stylu. Lounge křesla a pohovky jsou zajímavým zpestřením, a pokud dobře vybavíte i zasedací místnost, budou překvapeni vaši hosté i potenciální uchazeči o zaměstnání právě u vás ve společnosti. Vaše prostory jsou vaší vizitkou, na to nezapomínejte a udělejte maximum pro to, abyste se dobře cítili vy i vaši zaměstnanci a stejně tak všichni příchozí. Wow efektu docílíte i bez toho, aniž byste museli kupovat předražený nábytek.